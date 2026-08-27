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Ženy Slovanu vyhrály v Sarajevu 3:2. Chceme pozvat diváky na odvetu, řekl trenér

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Liberecké fotbalistky prožily historickou premiéru v evropských pohárech. V prvním kvalifikačním kole Evropské ligy žen odehrály utkání na hřišti SFK Sarajevo a utkání to bylo vítězné, když si domů vezou nadějný výsledek 3:2. Odveta se hraje ve středu 2. září od 17 hodin.
Ženy Slovanu vyhrály v Sarajevu 3:2. Chceme pozvat diváky na odvetu, řekl trenér

Ženy Slovanu vyhrály v Sarajevu 3:2. Chceme pozvat diváky na odvetu, řekl trenér

Zdroj: Slovan liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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