Ženy po 60 už nikdy nečešte vlasy takhle. Kadeřnice prozradila, že vám to přidá 10 let

Spousta žen po šedesátce má pocit, že za jejich vzhled na fotce může hlavně věk. Velký kus dojmu ale udělá způsob, jakým si vlasy upravují. Žádný jeden zázračný trik na omlazení neexistuje. Kadeřnice se přesto opakovaně shodují na několika návycích při česání, které dokážou přidat klidně deset let. Většina z nich se navíc dá změnit během jediné návštěvy salonu.
Proč na česání teď záleží víc než dřív
Menopauza se na vlasech projeví skoro u každé ženy. Vlákna zeslábnou, hůř drží objem, ubývá jim pigmentu a ztrácejí pružnost. Zároveň bledne pleť a z obličeje se vytrácí přirozený jas.
Když se k těmto změnám přidá účes, který táhne pozornost k vráskám nebo působí těžce a stroze, budete na fotce vypadat starší, než ve skutečnosti jste. Řešení bývá jednodušší, než to zní. Stačí přizpůsobit česání současnému stavu vlasů místo účesu, který jste nosily před dvaceti lety.
Přečtěte si také: Stylistka varuje Češky: tyhle 3 kousky v šatníku vás po 60 udělají o 10 let starší Silná rovná ofina roztáhne tvář do šířky
První věc, na kterou kadeřnice u zralejších žen upozorňují, bývá hustá ofina střižená rovně přes celé čelo. Má svou logiku, protože schová vrásky a odpadá starost o každou linku na čele. Rovná neprodyšná clona ale obličej opticky rozšíří a zmenší oči. Výraz navíc ztvrdne.
Ofiny se přitom vzdávat nemusíte. Mnohem laskavěji působí hned několik variant: – řidší, prostříhaná ofina, která nechává čelo částečně prosvítat; – ofina sčesaná šikmo do strany, jež změkčí tvar obličeje a působí hravěji; – u jemných vlasů kratší délka, která volně splyne s prameny podél tváří.
Přelakovaná helma prozradí věk spolehlivě
Druhým velkým prohřeškem je účes zafixovaný takovým množstvím laku, že se ani nehne. Pevná skořápka kolem hlavy vypadá nepřirozeně, evokuje paruku a mimoděk přidává roky. Do stejné škatulky patří i celohlavá drobná trvalá. Hustě nakroucené kadeře opticky rozšíří tvář a zralým vlasům odčerpají zbytek vláhy.
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Dnešní styling stojí na volnosti. Tvrdý lak nechte v koupelně a sáhněte třeba po pěně nebo spreji na texturu. Vlasy si udrží tvar, a přitom zůstanou nadýchané a živé. Když se účes při pohybu lehce pohupuje, oko sklouzne k vráskám mnohem míň, než kdyby vlasy stály jako přilba.
Měkký, volně padnoucí styling omladí zralé vlasy víc než účes ztužený lakem do pevné skořápky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Tmavá barva zvýrazní každou vrásku
Tmavé odstíny lákají tím, jak výrazně vypadají. Jenže inkoustová čerň nebo hnědá bez náznaku lesku dodá zralejší pleti naopak tvrdší výraz. Čím ostřejší je rozdíl mezi barvou vlasů a bledším obličejem, tím víc vyniknou stíny, kruhy pod očima i rýhy kolem úst.
Vděčnější bývá barvu o odstín nebo dva zesvětlit a kolem tváře přidat jemně prosvětlené prameny. Obličej se rozjasní a řidší partie zůstanou méně nápadné. „Doporučila bych tmavé odstíny nahradit světlými,“ řekla pro web Svět žen kadeřnice Linda Žáková. Stačí citlivé prosvětlení, žádná razantní proměna není nutná.
Přečtěte si také: Ani baleríny, ani tenisky. Ženy po 60 letos na podzim nosí 1 typ bot, který nebolí a opticky prodlouží nohy Dlouhé řídké vlasy stahují tvář dolů
Dlouhé vlasy sluší v každém věku, ale jen dokud mají hustotu. Jakmile prořídnou a stále splývají někam pod lopatky, dodají obličeji unavený nádech a vizuálně ho stahují k zemi. Ubývání vlasů je přitom nejvíc znát v partii kolem čela a temene.
U prořídlých vlasů vrací mladší dojem sestřih ke klíční kosti a prosvětlení vrstvami, které účesu vrátí objem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Neradím rovnou nejkratší sestřih. Bohatě stačí posadit konečky do úrovně klíční kosti a partie u obličeje prosvětlit vrstvami. Právě vrstvení pomáhá nejvíc, protože vrací objem tam, kde vlasy zplihly, a rozpohybuje celý účes. Kdo si troufne na kratší variantu, sáhne po pixie, jinak dobře poslouží mikádo v polodlouhé délce. Výsledný dojem mladšího vzhledu udělá spíš struktura a lehkost účesu než čas strávený s fénem.
Zdroje: https://www.umimeporadit.cz/nejhorsi-ucesy-pro-zeny-po-sedesatce-tyto-varianty-pusobi-levne-a-zbytecne-pridavaji-roky, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-zena-50-chyby/, https://svetkreativity.cz/ucesy-ktere-zenam-akorat-pridavaji-roky/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/tyto-ucesy-vas-delaji-starsi-5-chyb-kterych-se-vyvarujte-pokud-chcete-vypadat-mladistve, https://www.dotyk.cz/magazin/ucesy-proti-starnuti/