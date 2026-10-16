Ženy po 50 stále věří tomuto módnímu mýtu: přitom zkracuje postavu a přidává kila v bocích

Ve skříni ji má skoro každá žena, která si přestala věřit na svoje boky. Je pohodlná, splývavá a prý spolehlivě všechno schová. Stylisté ale upozorňují, že právě tenhle kousek často dělá pravý opak toho, co od něj čekáme.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Proč dlouhá tunika neschová, co slibuje
Představa je jednoduchá: čím víc látky přes boky, tím méně z nich bude vidět. Lidské oko ale funguje jinak. Spodní lem halenky, tuniky nebo svetru tvoří vodorovnou čáru a pohled se zastaví přesně na ní. Když tahle čára vede přes nejširší místo boků, upozorní právě na ně.
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Kila navíc samozřejmě nikdo nepřibere, postava tak ale může působit. Hodně volné látky totiž splývá z nejširšího místa těla rovně dolů, takže celá silueta vypadá mohutněji, než ve skutečnosti je.
Foto: Magnific.com Nohy rázem kratší
Druhý problém je délka. Top, který končí pod zadečkem nebo až na stehnech, opticky ubere kus nohou. A protože delší nohy celou postavu protahují a zeštíhlují, je tahle ztráta vidět na první pohled.
Kde by měl lem končit
Stylisté se shodují na jednoduchém pravidle: horní díl má končit tam, kde je postava užší. Pro většinu žen s plnějšími boky to znamená kousek pod pasem, zhruba v úrovni kyčelních kostí. Kdo má hezký pas, může sáhnout i po kratší halence nebo svetru a pas tím ještě zdůraznit.
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Volné oblečení přitom ze šatníku vyhazovat nemusíte. Stačí hlídat rovnováhu. K široké halence nebo pohodlnému pulovru se hodí užší kalhoty, třeba rovné džíny nebo cigaretové kalhoty. Kdo naopak miluje kalhoty se širokými nohavicemi nebo nabíranou sukni, vybere si nahoru něco přiléhavějšího.
Trik s napůl zastrčenou košilí
Velkou pomocí je zastrčit do kalhot nebo sukně jen přední díl košile. Vzadu látka dál volně splývá přes zadeček, vpředu se ale objeví linie pasu a nohy hned vypadají delší. Funguje to s lněnou košilí na víkendovou procházku stejně jako s elegantní halenkou do divadla.
Tmavší barvy patří dolů
Boky opticky zúží také barva. Na kalhoty a sukně se vyplatí tmavší odstíny, třeba námořnická modrá, lahvově zelená nebo grafitová. Nejlépe fungují matné materiály, které na sebe tolik nepřitahují pozornost.
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