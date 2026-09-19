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Ženy na Novém Zélandu získaly volební právo jako první. Nebyl to dárek od mužů, ale výsledek let, kdy ženy odmítaly přestat otravovat

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19. září 1893 podepsal novozélandský guvernér zákon, který ženám umožnil volit. Rádo se o tom píše jako o historickém prvenství. Méně už se připomíná, kolik petic, schůzí, odporu a vytrvalosti mu předcházelo. Ženy právo volit nedostaly proto, že společnost jednoho rána zmoudřela. Vybojovaly si ho tím, že odmítly přestat požadovat něco, co dnes považujeme za samozřejmé.
Ženy na Novém Zélandu získaly volební právo jako první. Nebyl to dárek od mužů, ale výsledek let, kdy ženy odmítaly přestat otravovat

Ženy na Novém Zélandu získaly volební právo jako první. Nebyl to dárek od mužů, ale výsledek let, kdy ženy odmítaly přestat otravovat

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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