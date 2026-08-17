Ženy mají stále nižší důchody o tisíce Kč a nic se s tím nedělá. Všichni o tom ví, ale dokud se seniorky neozvou, spravedlnosti se nedočkají

Česká politika má zvláštní talent: dokáže problém pojmenovat, rozebrat, spočítat, vtělit do strategických dokumentů a analytických podkladů, a pak ho nechat ležet přesně tam, kde ho našla. Důchodová mezera mezi muži a ženami je učebnicový příklad. Ministerstvo práce ji má v grafech, Česká správa sociálního zabezpečení ji čtvrtletí co čtvrtletí zveřejňuje, poslanci o ní slyšeli při projednávání důchodové reformy. Přesto průměrná seniorka v červnu 2026 pobírá 20 589 Kč, zatímco průměrný senior 23 081 Kč. Rozdíl 2 492 Kč měsíčně, 29 904 Kč ročně. A proti loňskému červnu narostl o dalších 38 korun.
Valorizace jako tichý spolupachatel
Procentní navýšení důchodu zní spravedlivě: všichni dostanou stejné procento. Jenže stejné procento z vyššího základu dá víc korun. Mezi červnem 2025 a červnem 2026 si muži polepšili v průměru o 757 Kč, ženy o 719 Kč. Třicet osm korun rozdílu, které se přičetly k už existující mezeře. Žádný zákonodárce nemusel napsat do zákona „ženám přidejte méně“. Stačilo nechat matematiku pracovat. A přesně to se děje rok co rok: valorizační mechanismus, který je formálně neutrální, v praxi konzervuje a prohlubuje nerovnost. Nikdo za to nenese odpovědnost, protože nikdo nic aktivně neudělal. Jenže právě v tom je problém, nikdo nic aktivně neudělal.
Reforma, která opravuje budoucnost a ignoruje přítomnost
Vláda si za důchodovou reformu ráda plácá po zádech. Zákon 417/2024 Sb. prošel Senátem v prosinci 2024 a přinesl rodinný vyměřovací základ za dobu péče, od roku 2027 dobrovolné sdílení vyměřovacích základů partnerů a zachování výchovného pro již přiznané případy. Na papíře to vypadá jako odpověď na problém. V praxi jde o odpověď adresovanou hlavně ženám, které do důchodu teprve půjdou.
Dnešní seniorky, ty, které už mají důchod přiznaný a vyplácený, z většiny těchto změn neuvidí nic. Rodinný vyměřovací základ se počítá při stanovení nového důchodu. Sdílení základů startuje až za rok. Výchovné zůstává, ale samo o sobě mezeru neuzavírá. Reforma je průhledný manévr: řeší příčiny pro příští generace a současné seniorky nechává v systému, o kterém sama říká, že produkuje nerovný výsledek. Politická fikce spravedlnosti, legislativní úspěch, který se dnešních důchodkyň sotva dotkne.
Dvě třetiny problému vznikají ještě před důchodem
Analytický podklad MPSV přiznává, odkud mezera pramení: zhruba dvě třetiny rozdílu jdou na vrub nižším výdělkům a vyměřovacím základům žen, přibližně třetina pak souvisí s historicky nižším důchodovým věkem žen a kratší dobou pojištění. Jinými slovy, ženy si do penze nesou celoživotní daň za péči o děti, za práci na zkrácený úvazek, za kariérní pauzy, které systém formálně uznává jako „náhradní dobu pojištění“, ale reálně je oceňuje zlomkem toho, co by vydělaly na plný úvazek.
A důsledky nejsou jen statistické. Strategie rodinné politiky MPSV pracuje s čísly, která by měla budit víc než akademický zájem: ve věku 65–74 let žije pod hranicí chudoby 12,4 % žen oproti 5,4 % mužů. U žen starších 75 let je to 19,3 % proti 3,9 % mužů. Pětina nejstarších žen v Česku balancuje na hranici chudoby. To není abstraktní nerovnost, to je materiální realita tisíců domácností, kde se na konci měsíce počítá každá stokoruna.
Zajímavé je i evropské srovnání. Eurostat měří rozdíl v důchodech mužů a žen odlišnou metodikou: procentní rozdíl u všech osob starších 65 let, včetně pozůstalostních a soukromých penzí. V roce 2024 vyšlo Česko na 9,6 % při průměru EU 24,5 %. Zdánlivě dobré číslo. Jenže nízký procentní rozdíl neznamená, že problém neexistuje, znamená, že české důchody jsou celkově nízké a muži i ženy se tísní blízko u sebe na nízké úrovni. Laciný trik optiky: když jsou všichni chudí, nerovnost vypadá menší.
Kdo čeká, až se seniorky ozvou
Položme si řečnickou otázku: kdyby šlo o skupinu, která umí být hlasitá (řidiče kamionů, zemědělce, energetické firmy), zůstal by problém za 2 500 Kč měsíčně na hlavu bez plošného řešení celá léta? Český důchodový systém se mění tehdy, když se z tématu stane politická priorita. Důchodová reforma prošla, protože udržitelnost veřejných financí byla prioritou. Mezera v důchodech žen prioritou není. Je evidovaným problémem, tím druhem problému, který má vlastní kapitolu ve strategii, vlastní řádek v tabulce a nulový rozpočtový dopad, protože se pro současné seniorky nic reálného nedělá.
MPSV samo upozorňuje, že většinu nápravných opatření lze provést jen do budoucna. A přímé trvalé zvýhodnění jen pro ženy by podle resortu naráželo na zásadu rovného zacházení. To je právně korektní argument, a zároveň pohodlný štít, za kterým se dá schovat politická nečinnost. Existují i jiné cesty: plošné jednorázové dorovnání, úprava valorizačního vzorce tak, aby nižší důchody rostly rychleji, cílený příspěvek vázaný na dobu péče. Nic z toho ale není na stole, protože nikdo netlačí dost silně na to, aby se tam dostalo.
Co zbývá ženám v produktivním věku
Pro ty, které do důchodu teprve míří, je poučení kruté, ale jasné: hlídejte si, z čeho se vám důchod počítá. Držte co nejvyšší pojištěný příjem, nenechávejte pečovatelské epizody mimo formálně uznané doby, po roce 2027 zvažte sdílení vyměřovacích základů s partnerem. Žádná rychlá individuální finta neexistuje, systém je nastaven tak, že každý rok nižšího výdělku se promítne do nižšího důchodu. A stát vám to jednou spočítá s chirurgickou přesností, kterou ale nepoužije k tomu, aby výsledek opravil.
Třicet tisíc ročně. Každý rok. Po celou dobu, co seniorka pobírá důchod. Stát o tom ví, má to spočítané a zveřejněné. Chybí jediná věc: důvod, proč by s tím měl něco udělat teď, a ne zase „příště“. Ten důvod mu nikdo nedodá sám od sebe.
Zdroj: Kontext24
Autor: Vojtěch Havelka