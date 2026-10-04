Ženský Indiana Jones po česku? Kerekes, Ramba a další točí dobrodružný film o tajemství věčného života s dávkou akce

Začalo natáčení nového
českého dobrodružného filmu Ztracená Afrodita podle námětu Patricie Zlámalové a scénáře Jakuba Voláka (Uzel zla) a Jana Haluzy (Deníček moderního fotra), který se ujal i režie. Hlavní roli ztvární Rosalie Malinská, po jejím boku se představí Tereza Ramba, Jakub Jablonský, Cyril Dobrý, Vica Kerekes, Zlata Adamovská, Vladimír Javorský nebo Nelly Řehořová. Natáčení ve třech zemích
Film se natáčí ve třech zemích. Filmaři si kromě
České republiky a Slovenska vybrali i atraktivní lokace v Chorvatsku. V Česku se bude natáčet v srdci vápencového území – v Koněpruských jeskyních, které se promění v tajuplnou Afroditinu jeskyni, v Chorvatsku na ostrově Brač a na Slovensku v Trenčianských Teplicích. Foto: CinemArt Foto: CinemArt Výrazné postavy a pocta dobrodružnému žánru
Ztracená Afrodita ale nebude jen klasickým pátráním po ztraceném pokladu. Tvůrci chtějí
dobrodružný žánr propojit s humorem, vztahy mezi postavami a současnými hrdiny, kteří mají k neohroženým filmovým archeologům někdy hodně daleko.
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“V České republice moc dobrodružných filmů nevzniká, a právě proto nás lákalo zkusit tenhle žánr. Nechtěli jsme kopírovat zahraniční velkofilmy, ale natočit dobrodružný film, který má vlastní charakter, humor a postavy, k nimž si divák může vytvořit vztah. Je to vlastně taková naše pocta dobrodružnému žánru. Ctíme jeho pravidla, ale zároveň si s nimi chceme hrát a prozkoumávat jeho možnosti. Je v něm dobrodružství a akce, ale stejně důležité jsou pro nás humor, romance a napětí,” uvedli Patricie Zlámalová, Jan Haluza a Jakub Volák.
„Od začátku pro nás také bylo důležité, aby film měl několik výrazných postav, včetně silných ženských hrdinek. Chtěli jsme dát prostor méně okoukaným hereckým tvářím a zároveň některé zavedené herce ukázat trochu jinak, než jsou na ně diváci zvyklí,” dodali ještě. Foto: CinemArt Foto: CinemArt O čem je dobrodružný film Ztracená Afrodita?
Co když největší archeologický objev všech dob neskrývá jen odpověď na jednu z dávných záhad, ale také recept na věčný život? Právě kolem této otázky se rozehrává příběh Ztracené Afrodity, dobrodružného filmu, který chce diváky zavést z muzea až mezi antické chrámy, podzemní chodby a dávno zapomenutá tajemství. Hlavní hrdinkou je Zuzana Heranová (Rosalie Malinská), mladá historička a kurátorka, která jednoho dne narazí na starobylé mramorové jablko. Zdánlivě nenápadný předmět se ukáže být prvním vodítkem k legendární, po staletí ztracené soše bohyně Afrodity. Podle dávných legend je totiž socha spojena s ambrózií – bájným pokrmem bohů, jenž má dokázat uzdravit jakoukoli nemoc a možná dokonce dát lidem nesmrtelnost.
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Pro Zuzanu však pátrání není jen akademickou výzvou. Její matka (
Zlata Adamovská) je vážně nemocná a legenda o zázračné ambrózii tak dostává velmi osobní význam. Zuzana se vydává po stopách svého zesnulého otce, archeologa Kerima Herana, který se tajemstvím ztracené Afrodity zabýval už před lety. Jeho pátrání ale skončilo náhle a záhadně. Cesta za Afroditou Zuzanu zavede do světa, na který ji žádné muzeum připravit nemohlo.
Do hry vstupuje charismatický Issy (Jakub Jablonský), jenž sleduje pašeráky starožitností, Zuzanina sestra Barbora (
Tereza Ramba), s níž ji pojí komplikovaný vztah, excentrický milionář Radim (Cyril Dobrý), posedlý představou nesmrtelnosti, i nebezpečná archeoložka Maya ( Vica Kerekes). Pátrání po starověkých artefaktech se postupně mění v závod s časem, ve kterém není jasné, kdo je spojenec, kdo protivník, a kdo chce Afroditu najít za každou cenu.
Český dobrodružný film Ztracená Afrodita bude mít v kinech premiéru 8. července 2027. Foto: CinemArt Foto: CinemArt Zdroj: CinemArt