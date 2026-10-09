Ženské tělo má po padesátce jiné nároky na živiny. Správně zvolené doplňky mohou pomoci pokrýt jejich nedostatek

Po 50 letech života by měla každá žena užívat doplňky stravy, které ji sice nevrátí věk, ale udrží ji v dobré kondici. Doporučovány jsou také léky na imunitu nebo ženské libido.
S výběrem doplňků stravy by měl pomoci odborník, proto každá žena je jiná a každá bude potřebovat jiné doplňky a vitamíny. Zvláštní pozornost by se měla věnovat doplňkům pro kardiovaskulární systém.
Fotografie: Freepik Proč jsou doplňky stravy pro ženy starší 50 let tak důležité?
Každá žena, ať je v jakémkoliv věku, by měla užívat vitaminy a minerály. Po 50. roce života by se jejich množství mělo ještě zvýšit. Žena je věku, kdy může klesat hladina estrogenu v důsledku menopauzy. To může vést k rozvoji osteoporózy, problémů s kardiovaskulárním systémem nebo může mít za následek hormonální poruchy v těle. Ve výsledku se zrychlují procesy stárnutí orgány, ale také se snižuje kvalita vlasů a pokožky.
Mezi nejčastěji doporučovaný doplněk stravy se používá komplexní multivitaminový doplněk, ve které jsou obsaženy veškeré minerály a vitaminy, které žena po padesátce potřebuje.
Doplňky by měly obsahovat hlavně vitaminy A, E, C, D3, K, B a také stopové prvky Ca, MG, Zn, Cu a další. Optimální složení vitamínu a minerálů by mělo být na míru ženách právě po 50. roce života. Balení mohou být vytvořena tak, že se dělí na minerály a vitaminy rozpustné ve vodě a v tucích. Procesům stárnutí zabraňují silné antioxidanty reesveratrol a dyhidloquercetin.
Fotografie: Freepik Čím víc se blíží menopauza, tím více se snižuje libido
Vědci již před čase prokázali, že sexuální život je pro ženu způsobem, jak si prodloužit mládí a dlouhověkost. Tomu mohou pomoci některé doplňky stravy, které obsahují výtažky z přírodních surovin. Mohou zvýšit sexuální touhu ženy, ale také celé tělo omladit, posílí imunitu a podpoří práce kardiovaskulárního systému. Tyto doplňky by ale neměly být užívány bez konzultace s odborníkem. Je možné, že bude tělo ženy intolerantní k některé ze složek doplňku.
Při výběru doplňků stravy je vše individuální, takže u všech je nutné konzultace s odborníkem. Mezi oblíbené doplňky stravy, které ovlivňují kardiovaskulární systém, gastrointestinální trakt, imunitu nebo muskuloskeletální systém patří vitamíny, které obsahují dobře formulované probiotikum k udržení optimální střevní mikroflóry. Léky obsahují kmeny laktobacilů a bifidobakterií živých organismů. Najdete je také v některých potravinách.
Existují také doplňky stravy, které podpoří klouby a vazy. Kromě hlavních látek, které jsou důležité pro klouby, kosti a vazy obsahují také vrbovou kůru nebo kořen lopuchu. Je třeba si uvědomit, že doplňky stravy mohou podporovat zdraví, pokud se užívají podle předpisu a také by se neměly některé druhy míchat. Výběr léků by měl být zvážen pro každou ženu zvlášť, jinak nebudou mít doplňky stravy ten správný účinek, a naopak se mohou objevit nežádoucí účinky. Některým ženám ale menopauza nesebere nic z jejich života „předtím“ a doplňky stravy nebudou chtít užívat.
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Vhodné doplňky stravy, které by měly užívat ženy po padesátce zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.