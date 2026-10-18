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Ženatý se závazky skončilo bez velkého finále. Ed O’Neill chtěl nechat celou rodinu umřít při tornádu

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Komediální seriál Ženatý se závazky se vysílal deset let. Představitelé hlavních rolí se přitom o jeho zrušení dozvěděli až zcela náhodou z novin.
Ženatý se závazky

Ženatý se závazky

Zdroj: FOTO:FOX Broadcasting Company, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Seriálový svět

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