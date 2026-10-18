Ženatý se závazky skončilo bez velkého finále. Ed O’Neill chtěl nechat celou rodinu umřít při tornádu

Stanice FOX sice seriál Ženatý se závazky vysílala deset let, na samotném konci ale hercům zapomněla oznámit, že jej zrušila. Představitel hlavní role Ed O’Neill se novinku dozvěděl až na dovolené. Zákulisí natáčení přitom nabídlo řadu dalších kuriózních situací, od maskování skutečného těhotenství zlým snem až po rodinného psa, který málem dostal vyhazov.
Prodavač bot čelí nárokům rodiny
Al Bunda, kterého hraje Ed O’Neill, prodává dámskou obuv a po práci touží po klidu na svém prosezeném gauči. Jeho žena Peggy v podání Katey Sagal odmítá doma vařit a vyžaduje manželovu pozornost i peníze. Domácnost s nimi sdílí dospívající syn Bud (David Faustino), dcera Kelly (Christina Applegate) a pes. Do sousedství se navíc přistěhují novomanželé, kteří si na jejich životní styl zpočátku těžce zvykají.
Otec rodiny v příběhu neustále vzpomíná na své středoškolské úspěchy v americkém fotbalu. Ed O’Neill tento sport ve skutečnosti hrál na vrcholové úrovni a v roce 1969 dokonce podepsal smlouvu s profesionálním klubem Pittsburgh Steelers.
O’Neill dostal roli díky jedinému povzdechu
Hlavní role manželů tvůrci původně nabídli Samu Kinisonovi a Roseanne Barr, oba však odmítli. K obsazení Eda O’Neilla nakonec pomohlo jediné gesto. Na konkurzu měl jednoduše projít vchodovými dveřmi domu. Těsně předtím, než vzal za kliku, zhluboka vydechl a svěsil ramena, jako by pro něj návrat domů znamenal naprostou katastrofu.
Katey Sagal přišla na kamerové zkoušky v natupírované zrzavé paruce, protože chtěla parodovat ženy v domácnosti ze šedesátých let. Tvůrcům se její nápad zalíbil natolik, že si herečka tento vzhled ponechala po celou dobu. V pozdějších řadách pod umělými vlasy občas prosvítaly její skutečné tmavé prameny.
Tragédii v osobním životě maskovali snem
Představitelka Peggy během produkce třikrát otěhotněla. První těhotenství scenáristé zakomponovali přímo do děje. Když herečka v osmém měsíci o dítě přišla, tvůrci z ohleduplnosti přepsali scénář tak, že se celá linka s očekáváním potomka ukázala být pouze snem. Další dvě úspěšná těhotenství kameramani před diváky záměrně skrývali.
Komplikace při natáčení nezpůsobovaly jen osobní tragédie, ale také rodinný pes Buck. Zvíře se neustále snažilo obskakovat nohu Katey Sagal a producenti hrozili, že psa vyhodí, pokud ho cvičitel nezačne lépe ovládat. Buck nakonec odešel do zvířecího důchodu a zemřel ve třinácti letech.
Neoblíbená postava zmizela bez vysvětlení
V sedmé řadě rodina adoptovala sedmiletého chlapce jménem Seven. Diváci si jej však vůbec neoblíbili, a tak ze seriálu ještě během stejné sezony beze slova zmizel. Později se jeho obličej objevil jako vtip na krabici od mléka v rubrice hledaných dětí.
Negativní reakce diváků provázely komedii častěji, stanice musela dokonce vyčlenit velké částky na soudní spory kvůli nevybíravému humoru. Aktivistka Terry Rakoltová rozjela kampaň za zrušení seriálu, její snaha však přinesla opačný výsledek. Sledovanost prudce stoupla a tvůrci jí pak každý rok z vděčnosti posílali květiny.
Herci se o zrušení seriálu dozvěděli z novin
O konci seriálu se herecké obsazení dozvědělo náhodou. Ed O’Neill byl zrovna na dovolené, když mu zrušení pořadu oznámili cizí turisté od vedlejšího stolu, kteří si zprávu přečetli v novinách. Christina Applegate zaslechla stejnou informaci od svých přátel.
Představitel Ala pak producentům navrhl natočit speciální finální díl. Podle jeho verze měli Bundovi vyhrát v loterii a následně zahynout během tornáda přímo uprostřed velkolepých oslav. Tento nápad se ale nikdy nerealizoval.
Seriál Ženatý se závazky aktuálně vysílá stanice Nova Fun.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Serialovysvet.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).