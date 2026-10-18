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Žena z Písku uvěřila falešném bankéři, bála se o peníze a přišla téměř o milion

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Dennívýzva
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V obavách o své peníze vyplnila podvedená žena své údaje při přihlášení do internetového bankovnictví. Šlo ale o falešnou webovou stránku a následovala ztráta 990 tisíc korun.
Žena z Písku uvěřila falešném bankéři, bála se o peníze a přišla téměř o milion

Žena z Písku uvěřila falešném bankéři, bála se o peníze a přišla téměř o milion

Zdroj: Denisa Albaniová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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