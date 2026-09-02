Žena vychovala dvě děti a do důchodu půjde v roce 2027. Pravidla už nebudou stejná jako u žen, které odešly dříve

Ještě před několika lety bylo pro mnoho žen poměrně snadné vysvětlit, jak počet vychovaných dětí ovlivní jejich penzi. U starších generací měl počet dětí velký význam už při stanovení důchodového věku, později k tomu přibylo také výchovné. Rok 2027 ale přinese další předěl. Ženy, kterým bude důchod přiznán od 1. ledna 2027, už budou spadat do nového způsobu ocenění péče o děti. Neznamená to přitom automaticky, že matka dvou dětí přijde o tisíc korun měsíčně. Výpočet bude podstatně složitější a v některých případech může nový systém vyjít dokonce lépe.
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U některých žen stále rozhoduje počet vychovaných dětí
Je potřeba rozlišovat dvě věci, které se někdy zaměňují. Jednou je důchodový věk, tedy okamžik, kdy člověk dosáhne věku potřebného pro řádný starobní důchod. Druhou věcí je samotná výše důchodu. U žen ze starších ročníků může počet vychovaných dětí stále ovlivňovat okamžik, kdy důchodového věku dosáhnou.
Dobře je to vidět právě u žen narozených v roce 1963. Žena tohoto ročníku, která vychovala dvě děti, má podle platné tabulky stanovený důchodový věk na 63 let a osm měsíců. Pokud se například narodila v červenci 1963, důchodového věku dosáhne v březnu 2027. Konkrétní datum samozřejmě vždy závisí na přesném dni a měsíci narození. U ženy bez dětí stejného ročníku je důchodový věk vyšší. Starší systém zvýhodňující některé matky dřívějším odchodem do penze tak u těchto ročníků ještě úplně nezmizel.
Samotné dosažení stanoveného věku ale nestačí. Pro běžný nárok na řádný starobní důchod je nutné splnit také požadovanou dobu důchodového pojištění. U lidí, kteří dosahují důchodového věku po roce 2018, jde standardně o nejméně 35 let pojištění při započtení příslušných náhradních dob. Existují také další zákonné varianty nároku, například při získání dostatečně dlouhé doby skutečného pojištění.
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Dvě děti už nebudou automaticky znamenat tisíc korun navíc
Právě tady přichází největší změna roku 2027. Dosavadní výchovné bylo zavedeno jako zvýšení starobního důchodu za vychované dítě. Od roku 2026 činí pevná částka 500 korun měsíčně za jedno dítě. Žena se dvěma uznanými vychovanými dětmi tak mohla při splnění podmínek počítat s částkou odpovídající dvěma výchovným.
Pro důchody přiznávané od roku 2027 však už nebude systém fungovat pouze tímto jednoduchým způsobem. Stát začne výrazněji oceňovat samotnou dobu péče o dítě do tří let věku. Za tuto dobu může při výpočtu použít takzvaný fiktivní vyměřovací základ, který vychází z průměrné mzdy v příslušném období. Pokud rodič během péče zároveň pracoval a vydělával, jeho skutečný výdělek se při této variantě rovněž zohlední.
To může být důležité například pro ženy, které měly kvůli mateřství a péči o děti několik let výrazně nižší příjmy. Nový systém se nesoustředí jen na konečnou pevnou částku přidanou k důchodu, ale snaží se péči promítnout přímo do dlouhodobého výpočtu penze.
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Stát má porovnat dvě varianty
Pro ženy se dvěma dětmi je podstatné, že se nebude používat pouze jeden výpočet. Mají se automaticky porovnat dvě varianty a pro přiznání důchodu se použije ta výhodnější.
V první variantě se období péče ocení prostřednictvím nového vyměřovacího základu. Do výpočtu se tak může promítnout hodnota odpovídající průměrné mzdě a případně také skutečné příjmy dosažené během péče. U této varianty se klasické výchovné za první a druhé dítě samostatně nepřidává. Pevná částka 500 korun zůstává v tomto způsobu výpočtu především pro třetí a každé další vychované dítě.
Druhá možnost zachovává princip, který byl pro rodiče známý už dříve. Doba péče může být při výpočtu posuzována jako takzvaná vyloučená doba, aby roky s nízkým nebo žádným příjmem nezhoršovaly průměr používaný pro stanovení důchodu. Pokud tato varianta vyjde výhodněji, může se při ní zohlednit také výchovné ve výši 500 korun za každé vychované dítě, tedy i za první dvě děti.
Proto není správné tvrdit, že každá žena se dvěma dětmi, která odejde do penze v roce 2027, automaticky přijde proti ženě odcházející v roce 2026 o tisíc korun. Výsledek bude záležet na celé její pracovní historii, příjmech a na tom, jak dlouho a za jakých podmínek o děti pečovala.
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Jiný bude i základní výpočet nového důchodu
Rok 2027 přinese změnu ještě v jedné oblasti. Důchodová reforma postupně zpomaluje růst nově přiznávaných penzí změnou parametrů, podle kterých se důchod počítá z celoživotních výdělků a získaných let pojištění.
U důchodů přiznaných v roce 2026 se za každý celý rok pojištění používá sazba 1,495 procenta výpočtového základu. V roce 2027 se sníží na 1,490 procenta. Současně se mění také započítávání příjmů do první redukční hranice. V roce 2026 se z této části osobního vyměřovacího základu započítává 99 procent, v roce 2027 už 98 procent.
Na první pohled jde o velmi malé změny, při desítkách let pojištění se ale mohou projevit. Dva lidé s velmi podobnými příjmy a stejně dlouhou pracovní kariérou proto nemusí získat stejný nástupní důchod, pokud jednomu bude penze přiznána v roce 2026 a druhému až v roce 2027. Zároveň ale nelze porovnávat jen procentní sazby, protože každý rok se mění také další hodnoty používané při výpočtu.
Dvě stejně staré matky mohou dostat rozdílnou částku
Počet dětí tak bude od roku 2027 pouze jedním z několika údajů, které rozhodují. Představme si dvě ženy stejného věku, které obě vychovaly dvě děti. Jedna zůstala během péče několik let doma a před narozením dětí měla nadprůměrné příjmy. Pro ni může být výhodné, když se období péče nebude zahrnovat mezi roky s nízkým příjmem a využije se varianta s vyloučenými dobami.
Druhá žena se naopak vrátila do práce poměrně rychle a během prvních tří let života dítěte měla vlastní příjem. U ní může získat větší význam nový způsob ocenění péče, protože se ocenění za péči může kombinovat se skutečným výdělkem. Výsledek proto není možné určit pouze podle informace, že žena vychovala dvě děti.
Pro budoucí důchodkyně je právě toto největší rozdíl proti jednoduchému pohledu na dnešní výchovné. Rok 2027 zavádí systém, v němž se bude více posuzovat konkrétní průběh života ženy a její pracovní historie. Kdo se k odchodu do penze blíží, měl by proto před žádostí zkontrolovat především evidované doby pojištění, zaměstnání, případné chybějící roky a správně doloženou péči o děti. Samotný počet vychovaných dětí už totiž o konečné částce důchodu zdaleka nerozhodne.
ČSSZ, Zákony pro lidi, MPSV