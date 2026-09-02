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Žena vychovala dvě děti a do důchodu půjde v roce 2027. Pravidla už nebudou stejná jako u žen, které odešly dříve

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Ženy, kterým bude starobní důchod přiznán v roce 2027, čekají další změny ve výpočtu. Výrazně se dotknou především rodičů. U ženy, která vychovala dvě děti, už totiž nebude možné automaticky počítat s tím, že se její penze jednoduše zvýší o dvě pevné částky za výchovné. Stát začne péči o děti posuzovat novým způsobem a porovná, která varianta je pro budoucí důchodkyni výhodnější.
Žena vychovala dvě děti a do důchodu půjde v roce 2027.

Žena vychovala dvě děti a do důchodu půjde v roce 2027.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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