Žena u bitcoinmatu mlátila kabelkou kriminalistu, který jí zachránil 600 tisíc. Volající jí tvrdil, že je podvodník

Žena přišla k bitcoinmatu s 800 tisíci korunami. Když si jí kriminalista všiml, měla v přístroji už 200 tisíc. Ukázal jí průkaz, vyzval ji, ať hovor ukončí, a vysvětloval, že se stala obětí podvodu. Ona přitom celou dobu držela u ucha telefon a hlas na druhém konci jí v reálném čase tvrdil, že muž před ní je podvodník, který ji chce okrást. Policie případ zveřejnila v dubnu 2023. Zbytek peněz se kriminalistovi podařilo uchránit navzdory ranám, které od ženy dostal.
Co uslyšela, když do telefonu řekla, že u ní stojí policista
Celý scénář odpovídal takzvanému vishingu. Při něm se volající vydává za bankéře, policistu nebo jinou autoritu. Ženě volal údajný pracovník banky. Přesvědčil ji, že její účet je v ohrožení a že peníze musí okamžitě „zabezpečit“ přes bitcoinmat. Celou dobu na ni tlačil časem: nesmí zavěsit, nesmí nikomu volat a každá minuta rozhoduje.
Kriminalista Michal Ihnát, který u bitcoinmatu zasahoval, později pro CNN Prima NEWS popsal rozhodující chvíli. Žena do telefonu oznámila, že je u ní policista. Okamžitě dostala odpověď, že jde o falešného policistu, který ji chce okrást. Služební průkaz byl jediný důkaz, který kriminalista mohl nabídnout, a jedna věta z telefonu ho úplně znehodnotila.
Zveřejněné informace neříkají, co se stalo s 200 tisíci, které žena do přístroje vložila před zásahem. Podle dostupných údajů o ně přišla.
Čtyři páky, kterými podvodník ovládne i vzdělaného člověka
Pachatelé používají několik mechanismů najednou. Prvním je autorita: volající se představí jako bankéř, policista nebo pracovník ČNB, mluví spisovně a používá odborné výrazy. Druhým je izolace. Oběť nesmí zavěsit, zavolat rodině ani se s nikým poradit, takže na všechno zůstává sama s jediným hlasem. Třetí je časový nátlak. Každá vteřina údajně znamená další ztracené peníze, a na klidné ověření tak nezbývá prostor.
Čtvrtý mechanismus rozhodl i u pražského bitcoinmatu. Když se objeví skutečný policista, pachatel ho hned označí za součást hrozby. Oběť má pak pocit, že jedná správně, chrání své úspory a člověk, který ji zastavuje, je nepřítel.
Policejní materiály k vishingu spojují podlehnutí s nepřipraveností a momentálním stresem. Mezi oběťmi uvádějí i vzdělané lidi v produktivním věku. Představu, že podvodníkům naletí jen důvěřiví senioři, řadí policie k nejčastějším omylům.
803 útoků po celém Česku z jednoho call centra v Dnipru
Pražský případ nebyl ojedinělý. Podle stejné policejní zprávy se v Praze během krátkého období odehrály tři velmi podobné události. U jedné ženy se podařilo zachránit 305 tisíc korun a u další 600 tisíc. Třetí oběť policejní varování úplně ignorovala a přišla o 800 tisíc korun.
Celostátní čísla jsou výrazně větší. V roce 2022 policie evidovala 958 případů falešných bankérů a za rok 2025 uvádí 21 137 skutků kyberkriminality. Druhé číslo zahrnuje veškerou kyberkriminalitu, takže z dvojice nejde vyčíst, o kolik podvodů s falešným bankéřem přibylo. Česká bankovní asociace za rok 2025 uvádí, že se takzvaní e-šmejdi pokusili ukrást přes 14 miliard korun. Banky z toho klientům zachránily 12 miliard, tedy zhruba šest korun ze sedmi. Zbytek přesahuje dvě miliardy korun a to je skutečná ztráta lidí, kteří zvedli telefon.
V jedné rozsáhlé kauze policie rozkryla organizovanou skupinu s profesionálním call centrem v ukrajinském Dnipru. Vyšetřování zahrnulo 803 útoků po celé republice a škodu přes 65 milionů korun. Skupina měla rozdělené role a připravené scénáře: jeden pachatel hrál bankéře, druhý policistu a třetí pracovníka ČNB. Oběť tak měla dojem, že mluví s několika odděleními jedné instituce. Podobné případy pokračují. V říjnu 2025 v Náchodě svědkyně zaslechla, jak někdo po telefonu tlačí na seniorku přímo na ulici. V lednu 2026 policie řešila další dva případy na Jindřichohradecku.
Linka 158 a pravidlo tří Z: obrana, na kterou stačí položit telefon
Policie proti podvodům opakuje tři slova: zastav, zavěs, zkontroluj. Zastavit znamená neprovést žádnou transakci, dokud situaci neověříte. Zavěsit znamená ukončit hovor, a skutečný policista ani bankéř vás za to trestat nebude. Zkontrolovat znamená zavolat zpátky na oficiální číslo vlastní banky nebo na linku 158. Číslo, které vám nadiktoval volající, k tomu nepoužívejte.
Skutečná banka ani policie po vás nebude chtít převod peněz na „bezpečný účet“ ani sjednání úvěru podle telefonických pokynů. Stejně tak nebude chtít, abyste předali hotovost kurýrovi, sdělili heslo k internetovému bankovnictví nebo si nainstalovali aplikaci pro vzdálený přístup. Každý z těchto požadavků je podle policie zásadní varovný signál podvodu.
Policie také výslovně doporučuje o těchto podvodech mluvit s blízkými. Mladší členové rodiny mohou starším příbuzným podobné scénáře pravidelně připomínat. V rodině si podle policie stojí za to domluvit jednoduché pravidlo: žádné převody peněz, žádné sdílení kódů a žádné úvěry po telefonu bez nezávislého ověření.