Žena Tomáše Rosického prozradila, proč tráví léto bez něj. Sparťanský boss má v létě jiné priority

Když se na sociálních sítích nebo v bulváru objeví slovo „odloučení“ vedle jména známého páru, čtenáři automaticky hledají prasklinu ve vztahu. Radka Rosická ale v rozhovoru pro Super.cz nabídla mnohem prozaičtější vysvětlení: „Během léta se dějí přestupy.“ A právě přestupy jsou důvod, proč léto tráví se synem Tomáškem a maminkou, zatímco její manžel řeší desítky hráčských pohybů v kanceláři na Letné.
Co přesně dělá sportovní ředitel Sparty v létě
Titul „sportovní ředitel“ zní abstraktně. V praxi to podle webu Sparty znamená řídit fotbalovou strategii klubu, dlouhodobé plánování, kompletní přestupovou agendu, skauting i datově-analytické oddělení. Rosický má v gesci i vazbu na mládežnickou akademii. Mimo přestupové okno je to náročná, ale zvládnutelná manažerská práce. V létě se ale všechno zhustí do několika týdnů.
Letos to bylo obzvlášť intenzivní. V červnu klub dotáhl návrat trenéra Briana Priskeho, 15. června odstartovala letní příprava A-týmu a od konce června do poloviny července běžely přípravné zápasy a soustředění. Souběžně se ve veřejné evidenci Chance Ligy objevilo nejméně dvanáct odchozích či hostovacích pohybů hráčů ze Sparty. Každý z nich znamená jednání, smlouvy, skauting náhradníků. Rosický v tom období nepracuje osm hodin denně. Pracuje pořád.
Léto bez manžela, ale ne bez programu
Radka popsala svůj letní režim bez náznaku rezignace. S třináctiletým Tomáškem a maminkou vyrazila k moři, pak do Beskyd. Vedle toho pokračovala v práci, která ji v posledních letech definuje: kurzy pečení a vaření pro děti. Veřejně dohledatelně působí v pražské IPPA Academy na Jungmannově ulici, kde akademie nabízí dětské kurzy pro věk od sedmi let za 2 490 Kč. Syn Tomášek se podle ní má sám učit péct a vařit. Že po tátovi fotbalistovi zdědil spíš cukrářské geny, potvrzovala Radka už v prosinci 2024.
Na podzim chystá další kurzy včetně vánočního pečení. Moderátorka, která od roku 2020 uváděla sportovní zprávy na CNN Prima NEWS, si tak vybudovala paralelní profesní identitu, která funguje nezávisle na manželově kariéře.
Dřív to bylo horší
Kdo by čekal, že funkce sportovního ředitele je pro rodinu náročnější než aktivní hráčská kariéra, mýlí se. Radka to řekla přímo: Tomáš má dnes „mnohem více času na rodinu, než když byl aktivní sportovec.“ Během roku se prý vidí každý den.
Kontext jí dává za pravdu. V době, kdy Rosický hrál za Arsenal, žila Radka část času v Praze a do Londýna létala. Jak popsala v rozhovoru pro Český rozhlas, vztah na dálku byl tehdy běžný režim. Po narození syna se za ním přesunula, ale roky pendlování mezi dvěma městy byly realitou. Proti tomu je pár týdnů letního přestupového vytížení, kdy oba zůstávají v Česku, spíš logistická drobnost.
Sezonní daň, ne signál krize
V českém fotbale neexistuje exponovanější přestupové léto než to sparťanské. Rosický neřeší jen příchody a odchody, ale i trenérské obsazení, analytiku, strategii pro novou sezonu. Že jeho žena tráví červenec a srpen převážně bez něj, není příběh o rozpadajícím se manželství. Je to sezonní daň za práci, která má v českém fotbale asi nejkratší pauzu ze všech.
Radka to shrnula jednou větou: „Nemám si na co stěžovat.“ A pak šla péct.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta