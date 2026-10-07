Žena si v bazaru nakoupila drobnosti. Brzy však zjistila, co si vlastně přinesla domů a nestačila se divit. Tohle se může stát i vám

36letá žena koupila v bazaru několik talířů za 40 SEK (80 korun). Později je prodala, a vydělala si tak pořádný balík peněz.
Nancy Cavaliere se jako malá přestěhovala s rodinou z Itálie do New Yorku. Zde po svatbě v roce 2014 začala nakupovat v bazarech, když si potřebovala zařídit byt. Základní nábytek měla již zařízený, ale potřebovala také různé dekorace, nádobí, elektroniku apod. V tomto případě ale byla důležitá keramika, jelikož si Nancy v místním bazaru koupila sadu talířů – a že to byl opravdu povedený nákup. Mimo jiné nakoupila i jiné kusy nádobí, nábytek a všelijaké drobnosti.
Zjistila, že se jedná o velice vzácné kousky
„Na talíře jsem narazila cestou do obchodu. Všimla jsem si, že se tu na polici objevilo nové nádobí,“ popsala Nancy. To ale ještě netušila, že se jedná o jedinečná umělecká díla jednoho z nejslavnějších umělců všech dob – samotného Picassa, který je dnes jedním z nejuznávanějších umělců na světě. Jeho díla navíc patří k těm nejvýnosnějším, což se ukázalo i u těchto talířů.
Nechala si nádobí ověřit
Nancy začala surfovat na Googlu a našla sérii i datum, kdy byly talíře vyrobeny. Picasso mimo jiné navrhl v období 1947 až 1971 celkem 633 keramických děl. Zahrnovalo to vše od talířů až po složitější džbány a vázy. Když Nancy zjistila vše, co potřebovala, rozhodla se kontaktovat aukční síň, kde si nechala nádobí ověřit odborníkem. Zde se odhadovalo, že bude schopna prodat každý talíř za 20 800 až 34 700 SEK (kolem 55 000 KČ).
Koupil si pohovku na „bazoši“ za 1 520 Kč. Když se na ni doma posadil, tak zjistil, že se cosi tajemného ukrývá uvnitř
@casacavaliere The craziest, wildest story ever- How I found picasso at the thrift store #storytime #picasso #artistsoftiktok #thrift #thrifted #thrifting #thriftshop #thriftflip #thrifthaul #nyc #nyclife #nyctok #tiktoknyc #goodwillfinds #auctionfinds #crazystory #christiesinc #sothebys #greenscreen #interiordesign #interiordecor #interiors #decortiktok #decortok #fashiontok ♬ New York New York – Instrumental – Jack Ontario Soundorchestra
Aukce se mohla pro tyto kousky strhat
V té době tato cena přišla Nancy ohromná, na aukci se však ještě mnohokrát navýšila. Jen za jeden z Picassových talířů dostala žena přes 175 000 KČ. Po úspěšné aukci se Nancy rozhodla své peníze investovat. Navíc získala ještě větší motivaci chodit do bazarů a na bleší trhy. „Celý můj domov je plný cenných nálezů z bazarů a všechny kousky mají vzácnou a bohatou historii,“ prohlásila Nancy na závěr.
Zdroj: Newly
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