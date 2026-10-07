Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Žena si v bazaru nakoupila drobnosti. Brzy však zjistila, co si vlastně přinesla domů a nestačila se divit. Tohle se může stát i vám

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
36letá žena koupila v bazaru několik talířů za 40 SEK (80 korun). Později je prodala, a vydělala si tak pořádný balík peněz.  Nancy Cavaliere se jako malá přestěhovala s rodinou z Itálie do New Yorku. [...]...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Purskainen / Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 16:23

Reklama
Další články z Světkreativity
Servírka v nouzi dostala obrovské spropitné, které jí mohlo zachránit život. Majitel restaurace však podnikl krok, který nikdo nečekal
Servírka v nouzi dostala obrovské spropitné, které jí mohlo zachránit život. Majitel restaurace však podnikl krok, který nikdo nečekal
ČHMÚ odhalil, jaké počasí máme očekávat až do listopadu: Kolem tohoto data prý přijde prudké ochlazení
ČHMÚ odhalil, jaké počasí máme očekávat až do listopadu: Kolem tohoto data prý přijde prudké ochlazení

ČHMÚ zveřejnil výhled počasí až do začátku listopadu. Teploty budou postupně klesat a ve druhé polovině...

Drsná válka mezi Schillerovou a Grolichem: Situace před volbami se kompletně vymkla kontrole
Drsná válka mezi Schillerovou a Grolichem: Situace před volbami se kompletně vymkla kontrole

Na jižní Moravě to před volbami houstne. Alena Schillerová a Jan Grolich si skrz sociální sítě vyměňují...

Pravidlo 24 hodin a hotovost v peněžence. Tipy, jak v těžké době ušetřit peníze. Používají je i milionáři
Pravidlo 24 hodin a hotovost v peněžence. Tipy, jak v těžké době ušetřit peníze. Používají je i milionáři

V redakci nás zaujaly triky, které lidem pomáhají tak obratně hospodařit s penězi. Věřte tomu nebo ne, ale...

Zemřel milovaný zpěvák a frontman legendární kapely. Nepřežil své poslední turné
Zemřel milovaný zpěvák a frontman legendární kapely. Nepřežil své poslední turné

Australský rock přišel o Garyho „Angryho“ Andersona. Frontman Rose Tattoo zemřel po vážných zdravotních...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.