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Žena si na bazaru koupila starý šuplík za pár korun. Když odmontovala lištu ze dna, vypadlo 12 stříbrných mincí a zažloutlý dopis

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Žena ze středojutského městečka Skive si na platformě Den Blå Avis, dánské obdobě Bazoše, vyhlédla ošuntělou psací zásuvku za 95 dánských korun.
Žena si na bazaru koupila starý šuplík za pár korun. Když odmontovala lištu ze dna, vypadlo 12 stříbrných mincí a zažloutlý dopis

Žena si na bazaru koupila starý šuplík za pár korun. Když odmontovala lištu ze dna, vypadlo 12 stříbrných mincí a zažloutlý dopis

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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