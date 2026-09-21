Žena si na bazaru koupila starý šuplík za pár korun. Když odmontovala lištu ze dna, vypadlo 12 stříbrných mincí a zažloutlý dopis

Při čištění ucítila pod dnem lehký pohyb. Stačil mírný tlak a uvolněná spodní lišta odhalila úzkou dutinu, ve které ležel zažloutlý dopis datovaný rokem 1957 a dvanáct stříbrných mincí zabalených v plátně. Podle numismatického posouzení, které zveřejnil dánský web Montbutikken, dosáhla odhadní hodnota celého souboru přibližně 84 000 DKK, tedy zhruba 290 000 Kč. Kupní cena šuplíku se tak proti hodnotě obsahu ztratila v poměru 1 : 884.
Dopis ze studené války a dvanáct zabalených ražeb
Z dopisu je veřejně známá jediná věta: „Milá A., ukládám to sem, abych toho nemohla litovat.“ Zbytek textu zdroj parafrázuje jako zmínku o obavách z budoucnosti, našetřených mincích a naději na klidnější rok. Kdo přesně dopis psal a komu patřilo ono „A.“, zůstává neznámé; adresa uvedená na obálce dnes spadá pod více poštovních schránek a jméno odesílatele zveřejněno nebylo.
Prodávající, který zásuvku nabídl na bazaru, vyklízel pozůstalost po zesnulém příbuzném. Když mu nálezkyně zavolala a popsala obsah dutiny, podle článku jí řekl, ať si mince ponechá. Tím se uzavřel lidský oblouk příběhu, ovšem právní čistota celého scénáře v dánských zdrojích dopracovaná nebyla. Obecná pravidla pro nálezové předměty (hittegods) upravuje dánská policie a předpokládají odevzdání na stanici.
Proč dvanáct mincí stojí víc než kilogram stříbra
Laik by čekal, že cenu určuje hmotnost kovu. Jenže samotná tavicí hodnota stříbra tvoří u sběratelských ražeb jen zlomek konečné sumy. Numismatickou cenu formuje celý řetězec faktorů:
- Identifikace typu a varianty, tedy mincovna, nominál, ročník, případné odchylky v razidlech.
- Pravost, protože padělky historických ražeb existují a odborník je musí vyloučit.
- Zachovalost (grading): mezinárodně se používá Sheldonova škála od 1 do 70; rozdíl jednoho stupně dokáže zdvojnásobit aukční cenu.
- Vzácnost ročníku, kdy nízký náklad nebo vysoká míra přetavení znamená méně dochovaných kusů.
- Aktuální sběratelská poptávka, neboť trh s mincemi reaguje na módní vlny, výstavy i geopolitiku.
Dánský zdroj popisuje soubor jako směs domácích a zahraničních ražeb, avšak konkrétní nominály, mincovny ani ryzost nezveřejňuje. Rozhodující proto zůstává celkový odhad 84 000 DKK za kompletní sadu; hodnotu vytvořila skladba, stav a sběratelský přesah dvanácti kusů dohromady.
Tajné přihrádky ve starém nábytku: vzácná výjimka, která se opakuje
Skryté dutiny v truhlářských výrobcích mají staletou tradici. Řemeslníci je konstruovali pomocí posuvných panelů, pružinových západek nebo dvojitých den právě pro ukládání mincí, šperků a důvěrných dokumentů. Signály, které prozradí takový úkryt, bývají nenápadné: nelogicky mělká zásuvka, dutý zvuk při poklepu na stěnu, lišta reagující na tlak.
Podobné objevy se v Evropě občas opakují. Italka Viola Colombo v roce 2014 narazila v komodě koupené přes internet na miliony lir schované v tajné přihrádce, a musela se pak soudit o právo směnit je za eura. Britský odhadce nábytku zase popsal, že za deset let profesionálního oceňování starožitností narazil na minci ve skrytém šuplíku poprvé v životě. Zpravodajsky atraktivní, prakticky mimořádně vzácné.
Co by platilo v Česku: nález, zákon a kam s mincemi
Kdyby se totéž přihodilo českému kupci na Bazoši, situace by se řídila občanským zákoníkem. Paragraf 1051 stanoví, že nalezená věc se nepovažuje za opuštěnou, a § 1063 upravuje režim skryté věci, která spadá pod pravidla nálezu, takže si ji nálezce nesmí bez dalšího přivlastnit. V praxi by bylo na místě kontaktovat prodávajícího a případně ohlásit nález obci.
A kam s mincemi na odborné posouzení? Dvě spolehlivé adresy:
- AUREA Numismatika, která nabízí identifikaci, ověření pravosti, tržní ocenění jednotlivých kusů i celých sbírek a odborné posudky.
- Česká numismatická společnost s pobočkami po celé republice; vhodná pro první kontakt a nasměrování na specialistu podle regionu.
Zásadní pravidlo pro manipulaci: mince držte výhradně za hrany, nesahejte na plochy, nečistěte, neleštěte a nepoužívejte domácí chemii. Už jediný otisk prstu nebo drobný škrábanec dokáže srazit stupeň zachovalosti, a s ním i cenu. Ukládejte do chemicky inertních obalů, rozhodně ne do měkčeného PVC.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková