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Žena se zbavila štěněte a uvázala ho tkaničkami od bot u nádraží. Prý moc žralo

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Dennívýzva
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Naprosto nezodpovědně se zachovala žena, která si pořídila štěně křížence labradora a pak se divila, že je pes akční a hodně toho sní. Taková totiž byla podle zvířecího záchranáře její argumentace poté, co desetiměsíčního pejska našli uvázaného na nádraží na Domažlicku pomocí tkaniček od bot.
Žena se zbavila štěněte a uvázala ho tkaničkami od bot u nádraží. Prý moc žralo

Žena se zbavila štěněte a uvázala ho tkaničkami od bot u nádraží. Prý moc žralo

Zdroj: Karel Bobál
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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