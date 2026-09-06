Žena pobírá výchovné za dvě děti. Od roku 2027 se tato část její penze podle platných pravidel přestane zvyšovat

Výchovné se v českých důchodech objevilo od roku 2023. Smyslem opatření bylo zohlednit péči o děti, která zejména u žen často znamenala několik let mimo zaměstnání nebo období s nižšími výdělky. Základní částka byla stanovena na 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Žena, které bylo uznáno výchovné za dvě děti, tak získala k procentní výměře starobního důchodu částku odpovídající dvěma dětem.
Důležitý byl přitom způsob, jakým bylo výchovné do důchodu začleněno. Nebyla to samostatná sociální dávka vyplácená vedle penze, ale součást procentní výměry starobního důchodu. Právě proto se na něj při valorizacích vztahovalo procentní zvýšení stejně jako na ostatní část procentní výměry. Pokud se procentní výměra důchodu zvyšovala, promítlo se zvýšení také do částky, která původně vznikla přiznáním výchovného. Od ledna 2027 už bude výpočet při valorizaci nastaven jinak.
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U dvou dětí se před valorizací oddělí 1 000 korun
Pro ženu, která výchovné pobírá za dvě děti, je zásadní částka 1 000 korun. Od roku 2027 se totiž při valorizaci od procentní výměry starobního důchodu nejprve odečte 500 korun za každé vychované dítě. V jejím případě tedy celkem 1 000 korun.
Teprve zbývající část procentní výměry bude zvýšena podle příslušných valorizačních pravidel. Po provedení zvýšení se následně k důchodu znovu připočte 1 000 korun, tedy 500 korun za každé ze dvou dětí.
Praktický dopad je jednoduchý. Výchovné z důchodu nezmizí, ale samotná částka 500 korun za dítě už nebude při dalších valorizacích procentně růst tak, jak tomu bylo dosud.
Tento postup se navíc nemá použít pouze jednou v lednu 2027. Stejný princip bude uplatňován také při dalších zvýšeních důchodů v následujících letech.
Neznamená to, že žena přijde o tisíc korun měsíčně
Právě tady může vzniknout největší nedorozumění. Žena se dvěma vychovanými dětmi nepřijde od roku 2027 o 1 000 korun měsíčně a její důchod nebude kvůli této změně automaticky o tuto částku nižší.
Tisícikoruna se pouze dočasně vyjme z částky, na kterou se aplikuje procentní valorizace. Po výpočtu zvýšení se do důchodu zase vrátí.
Rozdíl proti dosavadnímu systému se proto bude projevovat postupně. Důchod bude při stejné procentní valorizaci růst o něco pomaleji, než kdyby se procentní zvýšení nadále vztahovalo také na celých 1 000 korun představujících výchovné.
Pro jednoduchou představu lze použít čistě modelový příklad. Pokud by někdy procentní část valorizace činila 3 procenta, z částky 1 000 korun by podle dřívějšího principu připadalo dalších 30 korun. Podle pravidel účinných od roku 2027 se samotných 1 000 korun za dvě děti tímto způsobem nezvýší. Skutečná valorizace se samozřejmě bude řídit parametry platnými pro konkrétní rok.
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Změna se týká i důchodů přiznaných před rokem 2027
Nové pravidlo se netýká pouze lidí, kteří půjdou do starobního důchodu až po změně zákona. Při valorizacích se bude nový postup používat také u starobních důchodů přiznaných dříve.
To je podstatné například pro seniorku, která pobírá penzi už několik let a výchovné jí bylo do důchodu přidáno v minulosti. Ani ona nebude pokračovat podle původního mechanismu valorizace výchovného.
Při výpočtu se bude za každé vychované dítě odečítat částka 500 korun. To platí i přesto, že se výchovné v předchozích letech jako součást procentní výměry už valorizovalo. Dříve získaná zvýšení se tím seniorům neruší. Nové pravidlo pouze určuje, jak bude důchod zvyšován od roku 2027 dál.
Pro nové důchodce přichází ještě další změna
Odlišná pravidla čekají od roku 2027 také lidi, kterým bude starobní důchod teprve přiznáván. U prvních dvou vychovaných dětí se má péče primárně oceňovat prostřednictvím rodinného vyměřovacího základu za dobu péče o dítě do tří let věku.
Klasické zvýšení o 500 korun bude standardně zachováno za třetí a každé další vychované dítě. Zákon zároveň počítá s pojistkou pro případy, kdy by nový způsob ocenění péče o první dvě děti vyšel méně výhodně. V takové situaci se má použít výhodnější varianta.
Jde však o jinou změnu než zastavení valorizace samotného výchovného. Ženy a muži, kteří už důchod a výchovné pobírají, by proto neměli tato dvě opatření zaměňovat.
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Rozdíl bude viditelnější až s odstupem několika let
V jednom konkrétním roce nemusí být finanční rozdíl dramatický. Systémová změna se ale projeví tím, že část důchodu odpovídající 500 korunám za každé dítě už nebude růst současně se zbytkem procentní výměry.
U ženy se dvěma dětmi jde o 1 000 korun, u tří dětí o 1 500 korun a například u čtyř dětí o 2 000 korun, které budou při procentní valorizaci posuzovány novým způsobem.
Čím více dalších valorizací proběhne, tím více se může výsledná penze vzdálit částce, které by senior dosáhl při zachování původního mechanismu. Změna od roku 2027 proto nepředstavuje jednorázové snížení důchodu, ale změnu jeho budoucího tempa růstu.
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