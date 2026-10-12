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Žena našla na pláži vzkaz v lahvi. Kapitán ho hodil přes palubu v roce 1886

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Dennívýzva
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Při sbírání odpadků na pláži si Australanka všimla staré lahve trčící z písku. Chtěla si z ní udělat dekoraci, avšak záhy zjistila, že to není jen tak obyčejná lahev.
Žena našla na pláži vzkaz v lahvi. Kapitán ho hodil přes palubu v roce 1886

Žena našla na pláži vzkaz v lahvi. Kapitán ho hodil přes palubu v roce 1886

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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