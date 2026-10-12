Žena našla na pláži vzkaz v lahvi. Kapitán ho hodil přes palubu v roce 1886

Odpadek, nebo poklad?
Lednové ráno roku 2018. Tonya Illmanová se brodí dunami severně od Wedge Islandu u pobřeží Západní Austrálie. S kamarádkou sbírají odpadky – jejich auto uvízlo v písku a z dlouhé chvíle se rozhodly uklidit pláž. Mezi harampádím Tonya zahlédne tmavou skleněnou láhev napůl zakopanou v písku.
Vypadá hezky. Má reliéfní písmenka, mohla by dobře vypadat na polici doma. Tonya ji zvedne a odnese k autu. Tam ji předá přítelkyni svého syna, která z ní začne vysypávat písek – a vtom si všimne něčeho zvláštního. V hrdle láhve uvízl malý svitek, vypadá jako pevně stočená cigareta. Je to papír svázaný provázkem, příliš vlhký a křehký na to, aby ho hned rozbalili.
Rodina ho odveze domů, krátce suší v troubě a opatrně rozbalí. Uvnitř najdou vytištěný formulář v němčině s rukou psanými poznámkami. Datum: 12. června 1886.
Experiment, který trval 69 let
Co Tonya držela v ruce, nebyl romantický vzkaz ztroskotance ani milostný dopis. Byl to datový bod z jednoho z nejdelších vědeckých experimentů v dějinách oceánografie.
Mezi lety 1864 a 1933 provozovala Německá námořní observatoř v Hamburku – Deutsche Seewarte – systematický program mapování mořských proudů. Kapitáni lodí dostali pokyn: v určitých časech a na přesných souřadnicích hoďte přes palubu lahev s formulářem. Každá lahev obsahovala vytištěný lístek se jménem lodi, datem, polohou a žádostí v několika jazycích: kdo tohle najde, zapište, kde a kdy, a pošlete zpátky do Hamburku nebo na nejbližší německý konzulát.
Pak už jen čekáte. A necháte oceán, aby váš datový bod odnesl, kam uzná za vhodné. Za sedm desetiletí programu bylo vyhozeno tisíce lahví. Zpátky se vrátila méně než každá desátá. Tahle se nevrátila 132 let.
Rukopis se shodoval s lodním deníkem
Illmanovi odnesli nález do Western Australian Museum, kde začal detektivní práci kurátor námořní archeologie Ross Anderson. Hned na začátku stanovil laťku vysoko: mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy.
Fyzické stopy seděly. Lahev byla z poloviny 19. století, původně sloužila na holandský gin značky Daniel Visser & Zonen ze Schiedamu. Papír i inkoust odpovídaly levným materiálům té doby. Na lístku bylo uvedeno jméno lodi, které Illmanovi částečně rozluštili jako Paula. Záznamy potvrdily, že německá bárka Paula skutečně v roce 1886 plula z Cardiffu ve Walesu směrem do přístavu Makassar v tehdejší Holandské východní Indii.
Rozhodující důkaz ale přišel z Německa. Archivní pátrání odhalilo původní Meteorologický deník lodi Paula – a v něm záznam z 12. června 1886, kdy kapitán O. Diekmann zaznamenal, že toho dne byla přes palubu vyhozena driftovací lahev. Datum sedělo. Souřadnice na lístku seděly se souřadnicemi v lodním deníku. Anderson porovnal rukopis na formuláři s kapitánovými záznamy v deníku – byla to tatáž ruka.
Německé úřady, které kdysi program provozovaly – dnes Federální námořní a hydrografická agentura – vše potvrdily. Lahev byla vyhozena asi 950 kilometrů od australského pobřeží. Vědci se domnívají, že se na břeh vyplavila pravděpodobně do roka – a pak ležela pohřbená pod vlhkým pískem víc než sto let, chráněná před sluncem a vzduchem, dokud ji bouřková vlna nevyplavila na povrch právě pro Tonyu Illmanovou.
Úkol splněný o 131 let později
Když odstraníte všechnu romantiku, zjistíte, čím tahle lahev doopravdy je: jde o jeden datový bod z 69 let trvajícího vědeckého projektu. A přišel pozdě. Velmi pozdě.
Německá námořní observatoř chtěla vědět, kam její lahve doplují. Tahle doplula na pláž v Západní Austrálii – a pak přestala hlásit polohu na 132 let. Ležela v písku dlouho poté, co experiment skončil, dlouho poté, co observatoř zanikla, dlouho poté, co bárka Paula i všichni na palubě zemřeli. Když ji Tonya Illmanová zvedla, nevědomky splnila úkol vytištěný na lístku: zaznamenala, kde a kdy ji našla, a data se konečně vrátila domů.
Kapitán Diekmann, který ji v roce 1886 hodil přes zábradlí, si ji poznamenal jako rutinní řádek do lodního deníku a odplul dál. Nikdy by ho nenapadlo, že jeho odhozený vzkaz přežije jeho loď, jeho století i jeho samotného. Že jeho největší hodnota nebude v proudu, který zmapoval, ale v absurdní trpělivosti jeho cesty. Vzkaz, který měl být zodpovězen za měsíce, byl zodpovězen za generace. Oceán, jak se ukazuje, nemá s doručováním pošty naspěch.
Zdroje článku: bbc.com, dw.com, spacedaily.com, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý