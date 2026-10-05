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Žena by měla mít dva manžele najednou, tvrdí vědci. Dvacet let zkoumali vesnici v Africe a výsledky mluví jasně

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Pro západní civilizaci poněkud svérázné sociologické závěry přinesla studie amerických vědců. Pokud má žena víc manželů, snadněji se brání ekonomickým a sociálním krizím.
Dva muži líbají ženu

Dva muži líbají ženu

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 15:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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