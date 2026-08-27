Zemřel milovaný herec a zpěvák. Na jeho legendární role a písně nikdy nezapomeneme

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Zemřel milovaný herec a zpěvák. Na jeho legendární role a písně nikdy nezapomenemePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Britský herec a zpěvák zemřel v 80 letech. Jedni si ho budou pamatovat hlavně jako znepokojivého padoucha, druzí jako interpreta.
Fotografie Tima Curryho
Zdroj: Foto: Alan Light / Creative Commons / Attribution 2.0, Tim Curry
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Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...Všechny články tohoto autora →
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