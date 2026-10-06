Zemřel dětský kardiolog Peter Kubuš, v péči o malé pacienty patřil mezi špičku

Zemřel dětský kardiolog Peter Kubuš, v péči o malé pacienty patřil mezi špičkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zemřel dětský kardiolog Peter Kubuš, v péči o malé pacienty patřil mezi špičkuZdroj: Fakultní nemocnice Motol a Homolka
Článek byl publikován 06.10.2026 05:42
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