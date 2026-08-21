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Země živitelka slaví 52. ročník. Jihočeský kraj zve do pavilonu T1

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České Budějovice patří od čtvrtka 20. srpna zemědělství. Na tamním výstavišti odstartoval 52. ročník agrosalonu Země živitelka, slavnostního zahájení se zúčastnil také hejtman Jihočeského…
VPC_zivi_2026_22

VPC_zivi_2026_22

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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