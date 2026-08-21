Země živitelka slaví 52. ročník. Jihočeský kraj zve do pavilonu T1

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Země živitelka slaví 52. ročník. Jihočeský kraj zve do pavilonu T1Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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České Budějovice patří od čtvrtka 20. srpna zemědělství. Na tamním výstavišti odstartoval 52. ročník agrosalonu Země živitelka, slavnostního zahájení se zúčastnil také hejtman Jihočeského…
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Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Policisté na Litoměřicku dopadli muže, který v regionu prodával pervitin a marihuanu. Při domovní prohlídce...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
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- Politici si připomněli výročí okupace, Okamuru a Schillerovou lidé vypískali
- Zemědělec chce pro rodinnou farmu postavit větrnou elektrárnu, obec to odmítla
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