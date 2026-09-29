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Země se musela srazit s jinou planetou, abychom dnes měli Měsíc. Co se při největší nehodě v našich dějinách skutečně stalo

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Měsíc působí, jako by k Zemi patřil odjakživa. Jenže mladá planeta jej nejspíš vůbec neměla. Před zhruba 4,5 miliardy let se Země střetla s jiným planetárním tělesem a z následné katastrofy vznikla dvojice, kterou známe dnes. Vědci se shodují na velké srážce. O tom, co přesně následovalo během dalších hodin a let, se ale pořád přou.
Země se musela srazit s jinou planetou, abychom dnes měli Měsíc. Co se při největší nehodě v našich dějinách skutečně stalo

Země se musela srazit s jinou planetou, abychom dnes měli Měsíc. Co se při největší nehodě v našich dějinách skutečně stalo

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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