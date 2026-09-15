„Země padnou, průmysl se zhroutí“. První muž AI otevírá v traileru příliš trefného filmu Pandořinu skříňku

Andrew Garfield v ukázce prochází luxusním sídlem, až dorazí do utajené místnosti připomínající spíše bunkr nějakého bondovského padoucha: mezi zásobami a zbraněmi čeká tajemný počítač, zatímco Altman pronáší jednu znepokojivou větu za druhou. „Vytvořili jsme stroj, který vyřeší problémy světa,“ oznamuje, aby vzápětí připustil, že společně „otevřeli Pandořinu skříňku“ a že budoucnost je nevyhnutelná, protože „země padnou, průmyslová odvětví se zhroutí“. A nakonec přijde možná nejvýmluvnější část: „My budeme ti, kdo provedou lidi do tohoto nového světa.“ Z příběhu o korporátní roztržce uvnitř OpenAI se tak v Guadagninově podání rázem stává skoro apokalyptická sci-fi, což je vzhledem k tomu, co se kolem AI odehrává právě teď, poněkud nepříjemně načasované.
Artificial
rekonstruuje především pět dní v listopadu 2023, během nichž správní rada OpenAI Altmana nečekaně odvolala a po vzpouře zaměstnanců a sérii dramatických jednání ho během několika dnů znovu dosadila do čela společnosti. Klíčovou postavou je přitom také Ilya Sutskever, spoluzakladatel a tehdejší hlavní vědec, jehož hraje Yura Borisov
(Anora
). Právě Sutskever patřil k lidem stojícím za Altmanovým odvoláním, než se poměry uvnitř firmy dramaticky obrátily. Guadagnino natočil film podle scénáře Simona Riche
a sestavil kolem Garfielda nebývale silný ansámbl: Monica Barbaro
hraje Miru Murati, Ike Barinholtz
Elona Muska, oscarový Mark Rylance
legendárního průkopníka AI Geoffreyho Hintona a dále se objeví Jason Schwartzman
nebo Chris O’Dowd
.
Varování po dvanácté?
Trailer přitom přichází v téměř absurdní dobu. Minulý týden rezignoval na svou pozici v konkurenčním Anthropicu výzkumník Jacob Coxon a obvinil OpenAI i svého bývalého zaměstnavatele, že „hazardují s našimi životy“ v závodě k sebezdokonalující se superinteligenci. Coxon varuje, že dostatečně pokročilá AI by mohla získat schopnost sama zlepšovat své schopnosti rychleji, než ji lidé dokážou kontrolovat, a upozorňuje, že lidé uvnitř oboru podle něj vážně počítají s možností katastrofického scénáře ještě během této dekády. Jeho slova navíc podpořil výzkumník Anthropicu Evan Hubinger, který připustil více než desetiprocentní odhad rizika, že AI v příštích deseti letech zahubí lidstvo. Nejde samozřejmě o vědecky potvrzenou předpověď, ale o varovné odhady lidí pracujících přímo na vývoji těchto systémů.
A aby toho nebylo málo, právě OpenAI oznámila, že její experimentální systém s 10 000 AI agenty během 88 hodin vyřešil mimořádně obtížný problém Navierových–Stokesových rovnic, jeden ze sedmi matematických problémů tisíciletí s vypsanou milionovou odměnou. Jde zjednodušeně o otázku, zda lze spolehlivě popsat proudění tekutin a plynů v trojrozměrném prostoru bez toho, aniž by se matematické řešení v určitém okamžiku „utrhlo“ do singularity. OpenAI tvrdí, že problém vyřešila, její výsledek však teprve čeká na nezávislé ověření matematiky. Příznačné je, že na jeho řešení pracovaly tisíce paralelních agentů, které si mezi sebou vyměnily miliony zpráv.
To už je přesně ten svět, do něhož Altman v traileru slibuje lidstvo „provést“. A Artificial proto přichází v neobyčejně výbušné chvíli: film, jehož distribuční osud sám ovlivnily obchodní vazby mezi Hollywoodem a OpenAI, nyní vstupuje do kin v okamžiku, kdy skuteční výzkumníci mluví o potenciálně nekontrolovatelném vývoji a AI systémy podle svých tvůrců začínají řešit některé problémy, na které lidé nestačí. Guadagninův snímek tak může působit méně jako klasický životopis technologického vizionáře a více jako hraná rekonstrukce okamžiku, kdy si lidstvo ještě možná namlouvalo, že má celou věc pevně v rukou.
Film bude mít světovou premiéru 5. října na New York Film Festivalu, o šest dní později zamíří na londýnský festival a do amerických kin vstoupí 25. prosince. Neon film nasadí nejprve do vybraných kin a následně ho v lednu rozšíří – snad po něm do té doby sáhne i tuzemský distributor. Po říjnovém V zajetí sítí od Aarona Sorkina, jenž navazuje na slavnou Sociální síť, je Artificial dalším bolestně aktuálním záznamem doby, která se virtuálně utrhla ze řetězu. Otázkou je, jestli ji ještě někdo zkrotí.
Zdroje: Kinobox, Business Insider, Deadline, X