Zelňačka s klobáskou a bramborami podle starého receptu po babičce – zahřeje, zasytí a je silná jako řemen

Když se vrátíte domů promrzlí a máte chuť na pořádné teplé jídlo, hustá zelňačka s klobásou přijde vhod. V hrnci se potkává příjemně nakyslé zelí, sladší chuť cibulky, voňavá paprika a opečená klobása, která polévce dodá výraznější chuť. Brambory ji příjemně doplní a promění v syté jídlo, po kterém nemusíte hned přemýšlet, co si ještě dát. Stačí přidat krajíc čerstvého chleba a obyčejný oběd se rázem promění v poctivou domácí klasiku.
Kysané zelí má v evropské kuchyni dlouhou tradici. Dříve, než se domácnosti mohly spolehnout na ledničky a celoroční nabídku čerstvé zeleniny, patřilo kvašení mezi důležité způsoby, jak uchovat úrodu na chladnější měsíce. Nakrouhané zelí se prosolilo a nechalo přirozeně kvasit, díky čemuž vydrželo dlouho a v zimě obohatilo jídelníček o další cenné živiny.
Podobné polévky najdeme v různých evropských kuchyních, i když se jejich podoba liší podle místních surovin a rodinných zvyklostí. Na Slovensku se vaří kapustnica, v Polsku kapuśniak a v Německu polévky známé jako Krautsuppe nebo Sauerkrautsuppe.
Tahle domácí zelňačka s klobásou staví na jednoduchých surovinách, které se chuťově dobře doplňují. Kysané zelí dodá polévce svěží kyselost, sladká paprika příjemnou vůni a opečená klobása výraznější masovou chuť. Brambory je praktické uvařit zvlášť a přidat je až do hotové polévky, protože v kyselém prostředí mohou měknout pomaleji. Zelňačka navíc často chutná ještě lépe druhý den, kdy se její chutě propojí. Pokud vám tedy trochu zbyde, máte na další den připravený oběd, který stačí jen pomalu ohřát.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. V hrnci rozehřejte vepřové sádlo a cibuli na středním plameni restujte přibližně 5 minut, dokud nezměkne a nezačne lehce zlátnout. Pravidelně míchejte, aby se nepřipalovala a získala příjemně nasládlou chuť.
K orestované cibuli přisypte hladkou mouku, sladkou mletou papriku a drcený kmín. Za stálého míchání vše krátce opékejte přibližně 1 minutu, aby se mouka spojila s tukem a paprika rozvoněla. Dávejte pozor, aby paprika nezhořkla.
Za stálého míchání postupně přilévejte vývar. Přidávejte ho po částech a každou dávku dobře rozmíchejte, aby v polévce nevznikly hrudky. Poté přidejte kysané zelí a bobkové listy a přiveďte polévku k mírnému varu.
Brambory oloupejte, nakrájejte na menší kostky a uvařte zvlášť v hrnci s vodou doměkka. Podle velikosti kousků to potrvá přibližně 15–20 minut. Uvařené brambory slijte a odložte stranou.
Zelňačku vařte na mírném ohni přibližně 20 minut, dokud zelí nezměkne a chutě se nepropojí. Občas polévku promíchejte a podle potřeby upravte množství tekutiny. Pokud je zelí příliš dlouhé, můžete ho před vařením nakrájet na menší kousky.
Klobásu nakrájejte na kolečka. Na pánvi rozehřejte malé množství sádla odebraného z uvedeného množství, případně použijte trochu tuku, který zbyl po restování cibule, a klobásu opečte dozlatova. Opečená kolečka přidejte do polévky a nechte je několik minut prohřát.
Do zelňačky přidejte uvařené brambory. Osolte, opepřete a cukr přidávejte postupně podle kyselosti zelí, aby polévka nebyla příliš sladká. Nakonec ochutnejte a podle potřeby dolaďte chuť trochou nálevu z kysaného zelí.
Hotovou zelňačku nechte několik minut odpočinout, aby se chutě ustálily. Podávejte ji horkou, nejlépe s krajícem čerstvého chleba. Pokud část polévky zůstane na další den, po šetrném ohřátí bývá její chuť ještě výraznější.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová