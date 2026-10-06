Zelná polévka podle starého rodinného receptu – netradiční, poctivá a chutná fantasticky

Sytá zelňačka s kysaným zelím a zeleninou je jeden z těch receptů, ke kterým se člověk rád vrací, když chce uvařit něco jednoduchého a dobrého. Kysané zelí má výraznou chuť samo o sobě, takže nepotřebujete dlouhý seznam surovin. Stačí přidat brambory, mrkev, petržel a trochu celeru a máte hrnec polévky, která dobře zasytí a vystačí i na další den.
Kysané zelí bývalo běžnou součástí domácích zásob, hlavně proto, že vydrželo dlouho a dalo se jíst i v zimě, kdy čerstvé zeleniny nebylo tolik. Zelňačka tak patřila mezi jídla, která se dala uvařit z toho, co bylo doma. Někde byla hustší, jinde se vařila řidší a každá rodina si ji postupem času upravila podle své chuti.
Tahle zeleninová verze je navíc docela lehká. Není v ní maso ani smetana, takže má méně kalorií než hutné zelné polévky založené na uzenině nebo jíšce. Kysané zelí zároveň obsahuje vlákninu a díky kvašení je zajímavou součástí jídelníčku. Přesto polévka díky bramborám a zelenině zasytí a nemusíte mít po obědě pocit těžkého žaludku.
Velkou výhodou je také to, že se recept nemusí držet úplně přesně. Když máte doma větší mrkev nebo kousek celeru navíc, klidně je využijete. Chuť můžete upravit podle toho, jak kyselé je vaše zelí, a pokud máte rádi výraznější polévky, přidat trochu více kmínu nebo pepře. Nejlépe chutná s čerstvým chlebem a pokud vám něco zůstane na další den, vůbec to není na škodu. Po odležení totiž zelí ještě víc vynikne.
Brambory oloupejte a nakrájejte na menší stejně velké kousky. Vložte je do hrnce, zalijte vodou, lehce osolte a vařte téměř doměkka. Poté je slijte a odložte stranou, aby byly připravené k přidání do polévky.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Mrkev, petržel a celer očistěte a nakrájejte na menší kousky. Kysané zelí podle potřeby překrájejte, aby nebyly jednotlivé nudličky příliš dlouhé.
Ve větším hrnci rozehřejte olej a opečte na něm cibuli dozlatova. Přidejte mrkev, petržel a celer a několik minut vše společně opékejte, aby zelenina lehce změkla a rozvoněla se. Nakonec přidejte prolisovaný česnek a sladkou papriku a krátce promíchejte, aby se paprika rozvoněla, ale nezačala se pálit.
Zeleninu zalijte vývarem a přidejte bobkové listy, nové koření a kmín. Přiveďte k varu a potom vařte na mírném ohni přibližně 10–15 minut, dokud kořenová zelenina nezačne měknout. Poté přidejte kysané zelí a vařte dalších 10 minut, aby se zelí prohřálo a jeho chuť se dobře spojila s vývarem.
Do polévky přidejte předvařené brambory a vše společně ještě 5 minut povařte. Brambory už není potřeba vařit dlouho, protože jsou téměř měkké a v kyselém prostředí by jejich další měknutí trvalo déle. Nakonec polévku ochutnejte a podle potřeby ji dochuťte solí a mletým černým pepřem.
Hotovou zelňačku odstavte a nechte několik minut stát, aby se chutě propojily. Vyjměte bobkové listy a kuličky nového koření a podle chuti ještě upravte dochucení. Před podáváním posypte jednotlivé porce nasekanou čerstvou petrželkou.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová