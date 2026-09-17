Zelináři prosí Čechy: tuhle zeleninu nikdy nekupujte v pondělí. Vysvětlili, jak dlouho leží v regálu

Přijdete v pondělí ráno do supermarketu, sáhnete po sáčku salátu a listy jsou nějak zplihlé. Není to náhoda ani vaše smůla. Den v týdnu, kdy vyrazíte pro čerstvou zeleninu, rozhoduje o tom, co si odnesete domů. A jedna plodina na tom tratí ze všech nejvíc.
Proč pondělní regál nepatří k nejčerstvějším
Většina obchodů naskladňuje čerstvé zboží brzy ráno, ještě než otevře. O víkendu se ale zásobování zpravidla omezí a v neděli do většiny prodejen nic nového nedorazí. Zelenina, kterou v pondělí uvidíte v regálu, tak na pultě leží klidně od pátku nebo soboty a víkendoví nakupující z ní to nejlepší dávno vybrali.
K tomu se přidává prostá logistika. Než se nová dodávka dostane z rampy do regálu, uteče zhruba den, takže v pondělí ráno narazíte spíš na zbytky z minulého týdne. Menší krámy navíc čerstvé ovoce a zeleninu doplňují jen dvakrát nebo třikrát týdně. Jeden kus salátu tak může na pultě vydržet i čtyři dny, a to se ještě nepočítá cesta z pole a ze skladu.
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Ne každá zelenina stárne stejně rychle. Brambory nebo cibule vydrží týdny, jenže u listových druhů je to obráceně. Nejhůř dopadnou tenké a jemné listy, ať už mluvíme o hlávkovém salátu, špenátu, rukole nebo baby směsích. Ty mají v listech spoustu vody, o kterou rychle přicházejí, takže sotva je utrhnete nebo otevřete balení, začnou vadnout, vysychat a ztrácet chuť. Když je nezpracujete rovnou, den ode dne viditelně ztrácejí svěžest.
Právě proto se pondělní nákup vymstí nejvíc u listové zeleniny. Tvrdší druhy víkend na pultě přečkají bez úhony, ale u zplihlého salátu ztrátu poznáte na první pohled. Když se sejde pár dní na regálu a probrané balení, není divu, že lidé od pultu odcházejí zklamaní.
Kdy do obchodu vyrazit
Nejjistější je dorazit hned po otevření. Čerstvé zboží totiž personál naveze přes noc nebo časně ráno a stihne ho naskládat do regálů, takže ráno na vás čeká nabídka, kterou ještě nikdo nestačil probrat. Jak den postupuje, nejlepší kousky putují do prvních košíků a na pultě zbývá spíš zbytek.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař ve školní jídelně, který vaří 400 obědů denně? To číslo vás naštve Ráno po otevření bývají regály se zeleninou čerstvě doplněné a ještě neprobrané. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vyplatí se taky vědět, kdy váš obchod zaváží. Zaměstnanci u ovoce a zeleniny to většinou rádi prozradí a vy pak víte, který den má regál nejblíž k čerstvosti. Když se ptát nechcete, stačí sledovat, kdy bývají pulty nejlíp zásobené. Prostředek týdne přitom obvykle vychází líp než pondělní ráno.
Jak čerstvost poznáte na první pohled
Čerstvé kusy poznáte snadno: drží pevný tvar, nemají skvrny a při zmáčknutí nepovolují do měkka. U salátu koukněte na košťál, protože jakmile hnědne, má plodina svá nejlepší léta za sebou. Povadlé a zplihlé listy mluví za vše.
Vyhněte se zboží, které je jakkoli poškozené nebo natlučené. Každým naříznutím nebo otlačením se dovnitř snadno dostanou plísně a bakterie a při špatném uskladnění navíc klesá i obsah živin. Opatrně i se slevami, protože takhle obchody často pouštějí zboží těsně před koncem trvanlivosti a doma vydrží sotva den. Nebalené kousky mají navíc výhodu, že si je otočíte a prohlédnete ze všech stran, kdežto pod fólií zůstane spodní vrstva schovaná, a právě tam bývá zelenina v nejhorším stavu.
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I méně čerstvému salátu se dá pomoct, aby vydržel déle:
Doma balení hned otevřete a listy jeden po druhém přeberte. Všechno, co začíná černat nebo hnít, rovnou vyhoďte, ať se kaz nepřenese na zdravé kousky. Když listy takhle provzdušníte, unikne z nich nashromážděný etylén, tedy plyn, kvůli kterému salát rychleji podléhá. Salát pak přendejte do misky a shora ho zlehka zakryjte provlhčenou utěrkou. Namočte ji jen mírně, protože přebytečná voda spodní listy rozmáčí a ty pak plesniví. Utěrku obměňujte za suchou vždy po jednom dni a misku nechte v chladu ledničky.
Osvědčí se to i u ředkviček, které bez podobné péče během chvíle povadnou. I s tímhle trikem ale platí jedno: čím dřív listy sníte, tím líp.
Zdroje: https://www.foodrepublic.com/1353048/worst-day-of-the-week-fresh-fruit-produce-grocery-store/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-uchovat-listovou-zeleninu-cerstvou-rady-a-tipy/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/32904-salat-obchod-skladovani, https://www.stobklub.cz/clanek/jak-spravne-nakupovat-zeleninu-/, https://techsvet.cz/veda/prodavacka-odhalila-tajemstvi-jak-v-lidlu-tescu-a-kauflandu-koupit-tu-nejcerstvejsi-zeleninu/eliskakrystofova/