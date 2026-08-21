Zelinář prozradil trik na rajčata. Vydrží čerstvá 3 týdny, když je doma položíte takhle

Rajčata zvládne vypěstovat i úplný začátečník a z plné zahrádky se jich sklidí spousta naráz. Uchovat je čerstvá je ale těžší. Zatímco papriky nebo okurky v klidu počkají, měkká rajčata začnou za pár dní vadnout, plesnivět a ztrácet chuť. Mezi zkušenými pěstiteli a prodejci zeleniny přitom koluje jednoduchý grif, díky kterému pevné plody vydrží klidně několik týdnů. Žádné kouzlo v tom nehledejte, stačí pár drobností, na které se běžně zapomíná.
Otočte je stopkou dolů
Klíč k delší trvanlivosti se schovává v tom nejmenším detailu, tedy v poloze plodu. Místo, kde rajče drželo na keři, je jeho nejzranitelnější bod. Dužina je tam nejměkčí a právě tudy se dovnitř nejsnáz dostane vzduch, vlhkost i zárodky plísní. Když rajče položíte jizvou po stopce směrem dolů, tenhle citlivý otvor přiklopíte k podložce a zpomalíte vysychání i nástup hniloby.
Že přístup funguje, ukázal experiment amerického časopisu Cook’s Illustrated. Jeho redakce nechala jednu dávku rajčat ležet stopkou nahoru a druhou stopkou dolů. Plody obrácené jizvou k podložce pak plesnivěly výrazně pomaleji. Část zahradníků sice radí polohu opačnou, aby se pevnější vršek plodu neotlačil. Obě rady ale míří ke stejnému cíli, tedy ochránit choulostivé místo po stopce.
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Nejběžnější chyba se odehraje hned po příchodu z obchodu, kdy rajčata rovnou putují do chladničky k ostatní zelenině. Chlad sice dozrávání přibrzdí, zároveň ale plodům zevnitř naruší jemnou strukturu dužiny. Ta po pár dnech zmoučnatí, rajče je vodnaté a přichází o svou typickou vůni. V chladu navíc plody ztrácejí část vitaminu C.
Chlad naruší strukturu dužiny a rajče přijde o vůni i typickou chuť. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jediná situace, kdy lednice pomůže, nastává u hodně zralých kousků, které by se do druhého dne zkazily. Krátký pobyt v chladu jim trvanlivost natáhne. Totéž platí pro nakrojený plod, jenž v uzavřené nádobě vydrží zhruba den. Než ho sníte, nechte ho ohřát na pokojovou teplotu, jinak z něj chuť skoro neucítíte.
Tma, sucho a dostatek místa kolem plodů
Rajčatům svědčí suchý, dobře odvětrávaný kout, kam nedosáhne ostré slunce a kde se teplota drží mezi 12 a 20 °C. Poslouží proutěný košík na lince, dřevěná bedýnka i police ve spíži. Ve sklepě nebo chladnější komoře plody vydrží ještě o něco déle.
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Zásadní je nemačkat rajčata na sebe. Tenká slupka se pod vahou ostatních otlačí a otlačené místo brzy začne plesnivět. Rozložte plody proto v jedné vrstvě vedle sebe, ať kolem sebe mají dost vzduchu. Poslouží i obyčejná papírová plata od vajec, do kterých každý kus zapadne zvlášť. Do igelitového sáčku rajčata nikdy nezavírejte, drží se v něm vlhkost a plody rychle podlehnou plísni.
Jablka a banány držte stranou
Rajčata sama vypouštějí etylen, tedy plyn urychlující zrání, který přitom není nijak cítit. Pokud je uložíte blízko jablek nebo banánů, které etylen vypouštějí také, dozrávání se rozjede naplno a zralé plody změknou dřív, než je stihnete sníst. Hotová rajčata proto držte stranou od ovoce.
Stejný jev se dá obrátit ve váš prospěch. Máte-li doma ještě zelené nebo polozralé kousky, přiložte k nim jablko a nechte je pár dní na lince nebo v papírovém pytlíku. Etylen z jablka je postupně nechá zčervenat a dodá jim na sladkosti.
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Základní zásady správného skladování shrnuje následující přehled:
Co rajčatům pomáhá Co jim škodí položit je stopkou (jizvou) dolů lednice u pevných plodů (kazí strukturu i vůni, jen hodně zralým kouskům krátce pomůže) stinné, dobře odvětrané místo, 12 až 20 °C mačkání plodů na sebe a igelitový sáček rozložit v jedné vrstvě, poslouží plata od vajec blízkost jablek nebo banánů u zralých plodů Kdy tři týdny platí a kdy ne
Slibovaná trojtýdenní čerstvost není nadsázka, váže se ale na jednu podmínku. Týká se pevných, ještě ne zcela dozrálých plodů uložených ve správných podmínkách. Pěkně zralé rajče je určené ke snědení a i s trikem se stopkou vydrží jen pár dnů. Vyplatí se proto nakupovat či sklízet menší dávky častěji než jednu velkou zásobu naráz.
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Když už vás úroda zavalí, přebytek nemusí skončit v koši. Rajčata jde usušit v troubě, zamrazit, zavařit nebo rozvařit na protlak, a chuť léta si tak připomenete i v zimě.
Zdroje: https://www.kondice.cz/zivot/jak-skladovat-rajcata/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11360-proc-rajcata-ztraceji-chut-casto-za-to-muze-spatne-skladovani/, https://www.nasdum.eu/jak-a-kde-skladovat-rajcata-aby-vam-dlouho-vydrzela-cerstva-a-plna-chuti/, https://magazindoma.cz/tipy-a-triky/406-jak-uskladnit-rajcata-aby-vydrzela-mesice-cerstva-pomohou-plata-od-vajec-a-spravne-umisteni, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/rajcata-v-lednici.html, https://www.nasezahrada.com/zapomente-na-lednicku-diky-triku-se-stopkou-vydrzi-rajcata-cerstva-i-10-dni/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/skladovani-rajcat-pokojova-teplota-lednice/