Zelinář prosí Čechy: brambory doma nikdy neskladujte takhle. Většina lidí kvůli tomu vyhodí půlku sáčku

Chystáte se uvařit večeři, sáhnete do zásoby brambor a chuť do vaření je rázem pryč. Hlízy povolují pod prsty, raší z nich bledé výhonky a leckterá má nazelenalý bok. Do hrnce jich nakonec poputuje sotva polovina a zbytek rovnou vyhazujete. Vinu obvykle svalíme na obchod, jenže skutečný viník se skrývá doma, ve způsobu, jakým brambory schováváme.
Igelitka v teplé kuchyni je ta největší chyba
Nejčastější chybou je nechat brambory přesně tam a v tom, v čem jste je přinesli. Plastový sáček nebo taška nedýchají, takže uvnitř zůstává vlhko a brambory se pod ním zapotí a rychle chytnou plíseň. K tomu se přidá teplý kout kuchyně, kde přes den vystoupá teplota, a brambory to z jejich zimního útlumu vyžene do růstu. Za pár dní z nich vyrazí první klíčky.
Vlhko v neprodyšném sáčku a teplo v kuchyni vyženou brambory do klíčení během pár dní. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Roli hraje i světlo. Stačí, aby brambory ležely na světlé polici nebo u okna, a začnou zelenat. Zelené zbarvení je signál, že se v hlíze zvyšuje množství solaninu, tedy přirozené, ale jedovaté látky. Kombinace tepla, světla a neprodyšného obalu dokáže znehodnotit i čerstvý nákup rychleji, než ho stačíte spotřebovat.
Přečtěte si také: Kolegyně nevěřila, že tuhle bábovku peču bez tuku. V práci zmizela do oběda a recept jsem psala na ubrousek Lednice brambory nezachrání
Mnoho lidí to řeší tím, že brambory schovají do lednice. Chlad sice zpomalí klíčení, jenže vlhko v lednici naopak urychlí hnilobu a hlízy měknou ještě dřív. Navíc se při nízké teplotě začne škrob v bramborách měnit na cukr, takže po uvaření nepříjemně sládnou a tmavnou.
Tahle přeměna má i zdravotní rozměr. Z nastřádaných cukrů vzniká při smažení za vysoké teploty více akrylamidu, což je látka, kterou bezpečnostní instituce sledují jako možná škodlivou a pravděpodobně karcinogenní. Nejvíc se to týká hranolek a lupínků. Lednice tedy jeden problém vymění za druhý a pro běžné brambory se nehodí.
Cibuli a jablka dejte co nejdál
Klasika z mnoha domácností je společný košík na brambory a cibuli. Právě tahle dvojice si ale nesedne. Z uskladněné cibule se odpařuje voda a uvolňují aromatické sloučeniny a právě ty ženou brambory ke klíčení a předčasnému měknutí. A jakmile mezi bramborami jedna začne hnít, zkáza se snadno přenese i na cibuli vedle. Každá z nich proto patří na vlastní větrané místo.
Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy nedávejte do horké vody. Češi to dělají roky a ničí si tím celou sadu
Podobně opatrní buďte u ovoce. Z jablek a dalšího ovoce se totiž line etylen a ten u brambor rašení klíčků citelně popožene. Miska s ovocem hned vedle zásoby brambor tak dělá přesně to, čemu se snažíte vyhnout.
Kam brambory doopravdy patří
Brambory potřebují tmu, chlad a proudící vzduch. Pro delší skladování se hodí teplota zhruba 6 až 8 °C a suché, ale dobře větrané místo. Doma tomu nejlíp odpovídá sklep, spíž nebo nejstudenější místo v bytě, klidně i balkon, kam nepronikne mráz ani přímé slunce. Kdo nemá sklep, udělá v létě lépe, když nakoupí menší množství a spotřebuje ho dřív, než se zkazí.
Brambory vydrží nejdéle v prodyšné bedýnce na tmavém, chladném a větraném místě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Důležitý je i obal a celkové zacházení se zásobou:
místo igelitu sáhněte po prodyšném obalu, dobře poslouží dřevěná bedýnka, přepravka s otvory nebo látkový, papírový či jutový pytel; před uskladněním hlízy neoplachujte, každá zbytková vlhkost totiž hnití jen urychlí; hlízy nenavršujte do vrstvy vyšší než zhruba 80 centimetrů, jinak se ty vespod mačkají pod vahou ostatních; zásobu si čas od času přeberte a měkké nebo nahnilé kusy hned vyřaďte, jinak stáhnou ke zkáze i brambory kolem. Když brambory klíčí nebo zelenají Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy nedávejte do trouby k pečení. Většina Čechů to dělá a pak nechápe, proč jim maso vysychá
Drobné klíčky ještě nejsou důvod k vyhození. Když je brambora na dotek tvrdá, nikde nezezelenala a nezačala se scvrkávat, prostě výhonek i s kouskem dužiny okolo vyřízněte a hlízu klidně uvařte. Samotné odříznuté klíčky ale na talíř nepatří.
Do koše naopak patří kusy, které už zezelenaly, změkly, chutnají hořce nebo jsou hustě obrostlé klíčky či napadené plísní. V zelených a naklíčených místech se hromadí solanin a hořká chuť je jasný signál, že už ho hlíza obsahuje příliš. Takové brambory raději vyhoďte a plesnivé nedávejte ani zvířatům. Když skladování zvládnete, dobré brambory vám ve správných podmínkách vydrží klidně několik měsíců.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-skladovat-brambory-aby-vydrzely-do-jara, https://www.nkz.cz/praxe/uzitkova-zahrada/skladovani-brambor, https://chalupari-zahradkari.cz/tipy/proc-neskladovat-cibuli-brambory/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/caste-chyby-pri-zpracovani-starych-brambor/, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/brambory-lednice-skladovani-20220412.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/skladovani-brambor-kliceni-cibule/