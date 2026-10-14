Zelí nakládejte až ke konci října, ne dřív. Kdo začne v září, riskuje, že mu celá várka vykysá ještě před Vánoci

Kdo teď otevře kameninový hrnec a začne krouhat, riskuje, že hotové zelí bude mít na stole už za dva týdny. Jenže plně dokvašené zelí ponechané v teplém bytě nebo komoře rychle ztrácí pevnost, na povrchu se tvoří škraloup a v krajním případě sliz. Výsledkem bývá měkká, nepříjemně zapáchající hmota místo křupavé pochoutky. Celý problém přitom nestojí na datu v kalendáři, ale na teplotě prostředí, kde fermentace probíhá. A ta je na přelomu září a října v českých domácnostech stále příliš vysoká.
Proč teploměr poráží kalendář
Fermentace zelí závisí na aktivitě mléčných bakterií, a ty pracují tím rychleji, čím je tepleji. Podle
National Center for Home Food Preservation platí jednoduchá orientační tabulka:
Teplota prostředí Doba kvašení Riziko kažení 15–18 °C 5–6 týdnů nízké 21–24 °C 3–4 týdny střední nad 24–27 °C pod 3 týdny vysoké
Při pokojové teplotě kolem 22 °C, běžné v říjnovém českém bytě, se várka dostane do finále za necelý měsíc. Stačí ale pár stupňů navíc, třeba v kuchyni nad plynovým sporákem, a zelí dofermentuje za čtrnáct dní. Tak krátký průběh zvyšuje pravděpodobnost měknutí, povrchové plísně a slizkého nálevu. Pomalejší kvašení při 15–18 °C naopak lépe zachovává texturu a dává delší časové okno, kdy je zelí v optimální kondici.
Co říkají letošní teploty v Česku
Týdenní zpráva ČHMÚ za období 14.–20. září 2026 uvádí průměrnou teplotu 14,4 °C, tedy o 1,6 °C nad normálem. Měsíční výhled pro 28. září až 25. října počítá s prvním týdnem nadprůměrně teplým (denní maxima kolem 22 °C) a teprve poslední říjnový týden slibuje noční teploty kolem 3 °C a denní kolem 12 °C.
V praxi to znamená: kdo naloží zelí na přelomu září a října, fermentuje v bytě při 21–24 °C. Hotovo bude kolem poloviny října, tedy v období, kdy je ještě relativně teplo a zelí v hrnci dál „sedí“ v podmínkách, které mu nesvědčí. Kdo počká do druhé poloviny října, začne kvasit v chladnějším prostředí a hotovou várku si vyzvedne na přelomu listopadu a prosince, přesně v čase, kdy ji potřebuje.
Teplý byt versus chladný sklep: regionální rozdíly hrají roli
Dlouhodobé normály ČHMÚ ukazují, že říjnový průměr v Jihomoravském kraji dosahuje 9,1 °C, zatímco v Karlovarském kraji jen 7,0 °C. Venkovní teplota ale není totéž co teplota komory nebo sklepa. Byt v brněnském paneláku drží v říjnu snadno 22 °C, zatímco kamenný sklep v Krušných horách může klesnout pod 15 °C už na začátku měsíce.
Rozhodující otázka proto nezní „jaký je dnes datum“, ale „kolik ukazuje teploměr tam, kde stojí hrnec“. Kdo má k dispozici prostor s teplotou kolem 15–18 °C, může začít dřív. Kdo kvasí v obýváku, udělá lépe, když počká.
Malá sklenice, velký problém
Menší várky ve sklenicích fermentují rychleji než tradiční kameninový hrnec. Podle
Oregon State University Extension bývá zelí v malé dávce při 21–24 °C hotové už za jeden až dva týdny a vyžaduje denní kontrolu. V teplém zářijovém prostředí se ze sklenice stává časovaná bomba, stačí jeden víkend bez dohledu a nálev klesne pod úroveň zelí, povrch osychá a bakterie na vzduchu dostanou prostor.
Velký hrnec s kameninovou vahou a dostatkem vlastní šťávy je v tomto ohledu lepší, odpustí totiž více chyb. Ale ani on neochrání várku před důsledky příliš vysoké teploty: odpařování nálevu se v teple zrychluje, koncentrace soli v roztoku kolísá a každé dolévání převařenou vodou s odhadnutou dávkou soli posouvá rovnováhu dál od ideálu.
Jak zachránit várku, která už běží
Kdo přece jen naložil zelí v září, nemusí ho rovnou vylévat. Pokud je stále pevné, voní čistě kysele, drží se pod hladinou nálevu a nemá slizkou texturu ani výraznou plíseň, stačí ho přesunout do chladnějšího prostoru, ideálně pod 15 °C. Bílý škraloup na povrchu se dá sejmout, jde o přirozený jev. Když ale zelí zapáchá, je měkké na dotek nebo pokryté rozsáhlou plísní, zbývá jediná cesta: vyhodit a začít znovu. Tentokrát na konci října.
Druhá polovina října 2026 podle průběžných dat a výhledu
ČHMÚ přinese noční teploty kolem 3 °C a denní kolem 12 °C; v komoře nebo chladnějším sklepě se tak fermentační prostor konečně dostane do pásma, kde zelí kvasí pomalu, předvídatelně a s minimem starostí. Hotovou várku pak můžete čekat na přelomu listopadu a prosince, přesně kdy ji kuchyně potřebuje nejvíc.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková