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Zelí nakládejte až ke konci října, ne dřív. Kdo začne v září, riskuje, že mu celá várka vykysá ještě před Vánoci

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Aktuální podmínky lákají k nakládání zelí, jenže průměrná teplota v Česku stále přesahuje normál o 1,6 °C, a právě teplo rozhoduje o tom, jestli vám várka dopadne.
Zelí nakládejte až ke konci října, ne dřív. Kdo začne v září, riskuje, že mu celá várka vykysá ještě před Vánoci

Zelí nakládejte až ke konci října, ne dřív. Kdo začne v září, riskuje, že mu celá várka vykysá ještě před Vánoci

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 14.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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