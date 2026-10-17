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Železnice smrti: Japonci nechali džunglí postavit 415 kilometrů kolejí. Zahynuly desetitisíce lidí

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Během druhé světové války vznikla mezi Thajskem a Barmou železniční trať, která měla zásobovat japonskou armádu. Stavěli ji spojenečtí váleční zajatci a především obrovské množství asijských civilistů, často vynucenou prací. Vyčerpání, hlad, nemoci a násilí si vyžádaly desetitisíce životů. Jejich příběh zůstává jednou z nejtemnějších kapitol válečné logistiky.
Železnice smrti: Japonci nechali džunglí postavit 415 kilometrů kolejí. Zahynuly desetitisíce lidí

Železnice smrti: Japonci nechali džunglí postavit 415 kilometrů kolejí. Zahynuly desetitisíce lidí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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