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Železná Ruda řeší nechutný případ, někdo si tam ze zastávky udělal záchod

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Dennívýzva
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Nepříliš voňavou záhadu řeší v Železné Rudě. Na autobusové zastávce naproti hotelu Ostrý se opakovaně objevují lidské exkrementy. Situace zašla tak daleko, že tam radnice nechala nainstalovat kameru a o spolupráci prosí i veřejnost.
Železná Ruda řeší nechutný případ, někdo si tam ze zastávky udělal záchod

Železná Ruda řeší nechutný případ, někdo si tam ze zastávky udělal záchod

Zdroj: Město Železná Ruda
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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