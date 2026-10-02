Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Zelený čaj místo kupovaného hnojiva: orchidej pokvete i v zimě a na dávku stačí lžíce čaje a 200 ml vody

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Orchidej má pověst rostliny, která odmítá kvést, jakmile se venku ochladí. Hnojení přitom nemusí být z obchodu ani nemusí nic stát, vystačíte si s tím, co vám zbyde v hrnku po čaji.
Zelený čaj místo kupovaného hnojiva: orchidej pokvete i v zimě a na dávku stačí lžíce čaje a 200 ml vody

Zelený čaj místo kupovaného hnojiva: orchidej pokvete i v zimě a na dávku stačí lžíce čaje a 200 ml vody

Zdroj: Foto: 강응규 - licence CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 05:19

Reklama
Další články z Centrum Extra: Zahrada
Kilo prášku na deset litrů vody: podzimní postřik jabloní zlikviduje škůdce, kteří přezimují na stromě
Kilo prášku na deset litrů vody: podzimní postřik jabloní zlikviduje škůdce, kteří přezimují na stromě
Bílení stromů má přísná pravidla: stihnout ho musíte do poloviny prosince a nejlépe při 5 °C přes den
Bílení stromů má přísná pravidla: stihnout ho musíte do poloviny prosince a nejlépe při 5 °C přes den

Bílý nátěr na kmenech ovocných stromů má chránit kůru před jarním sluncem, vysušujícím větrem i hlodavci....

Jabloně postříkejte až po prvních mrazících: půl kila močoviny na deset litrů vody srazí počet spor hub
Jabloně postříkejte až po prvních mrazících: půl kila močoviny na deset litrů vody srazí počet spor hub

Podzimní postřik má smysl teprve v době, kdy je ovoce dávno sklizené a opylující hmyz se na zahradě...

Rostliny, které přežijí i rozpálený radiátor: tchýnin jazyk i zamioculcas zvládnou zimu bez schnoucích listů
Rostliny, které přežijí i rozpálený radiátor: tchýnin jazyk i zamioculcas zvládnou zimu bez schnoucích listů

Nejlepší zimoviště pokojových rostlin je světlá a nevytopená místnost, jen ji v paneláku nikdo nemá. Topná...

Jeden keř kanadských borůvek místo dvou vás připraví o 30 % úrody. Chybu uděláte už při nákupu sazenice
Jeden keř kanadských borůvek místo dvou vás připraví o 30 % úrody. Chybu uděláte už při nákupu sazenice

Kanadská borůvka vypadá jako ta lesní, ale na zahradě si diktuje podmínky: kyselou půdu, vlhko a jámu,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.