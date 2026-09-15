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Zeleninová polévka „Žrout břišního tuku“ podle uznávané výživové poradkyně – já díky ní nosím o 1 velikost menší oblečení

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Připravte si originální cuketovou polévku s cizrnou, která je výživná, úžasně krémová a nádherně voní. Dokonale zasytí a hravě nahradí i lehké hlavní jídlo.
Zeleninová polévka „Žrout břišního tuku“ podle uznávané výživové poradkyně – já díky ní nosím o 1 velikost menší oblečení

Zeleninová polévka „Žrout břišního tuku“ podle uznávané výživové poradkyně – já díky ní nosím o 1 velikost menší oblečení

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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