Zeleninová polévka „Žrout břišního tuku“ podle uznávané výživové poradkyně – já díky ní nosím o 1 velikost menší oblečení

Znáte ty dny, kdy máte chuť na něco hřejivého, výživného a krémového, ale klasická zeleninová polévka vás příliš neláká a po chvíli po ní máte zase hlad? Přesně pro tyto chvíle je krémová cuketová polévka s cizrnou a čedarem naprostou trefou do černého. V tomto poctivém hrnci se potkává jemná chuť letní cukety, sytá oříšková cizrna, voňavý kořenový základ a výrazný roztavený čedar. Výsledkem je sametová, hustá polévka, která skvěle vypadá, úžasně voní a bez problému zastoupí i lehký hlavní chod.
Spojení cukety, luštěnin a výrazných zrajících sýrů má své pevné kořeny v tradiční středomořské kuchyni, především v provinčních recepturách jižní Francie a Itálie. Zdejší kuchaři odpradávna věděli, že jemné cuketě neobyčejně svědčí společnost luštěnin bohatých na bílkoviny. Hlavním kulinářským trikem tohoto receptu je totiž kombinace rozmixovaného základu s přídavkem smetany a ostrého čedaru přímo do hrnce. Cizrna dodá polévce neobyčejnou krémovitost a výživovou hodnotu bez nutnosti zahušťovat moukou, zatímco orestovaná mrkev s celerem, oreganem a uzenou paprikou vytvoří hlubokou, plnou chuť. Smažené sýrové krutony na povrchu pak každému soustu propůjčí neodolatelné křupnutí.
Největší předností této polévky je její univerzálnost a schopnost zasytit na dlouhé hodiny. Díky cizrně a sýru získáte pokrm plný kvalitních bílkovin a vlákniny, což z něj dělá ideální oběd do krabičky nebo poctivou večeři po náročném dni.
S ingrediencemi si navíc můžete snadno pohrát podle vlastní chuti. Pokud zrovna nemáte čas na namáčení a vaření suché cizrny, sáhnout můžete bez obav po té z plechovky. Čedar lze snadno nahradit goudu, uzeným sýrem nebo pikantním parmazánem. Pro milovníky masa se na dozdobení báječně hodí dokřupava opečené kostičky slaniny nebo pikantní klobásky. Hotovou polévku stačí na talíři posypat čerstvou pažitkou či petrželkou, přidat sýrové krutony a může se podávat.
Cizrnu vařte 40–60 minut a pak ji slijte. V samostatném hrnci s rozpáleným olejem smažte nadrobno nakrájenou cibuli 2–3 minuty. Přidejte oloupanou nastrouhanou mrkev a pokračujte ve smažení 2 minuty.
Poznámka: Před vařením cizrnu namáčejte ve vodě přes noc. V tlakovém hrnci luštěninu uvaříte rychleji, už za 20–30 minut.
Do směsi vmíchejte nadrobno nakrájený celer a směs smažte 2–3 minuty.
Tip: Místo řapíkatého celeru můžete použít 100 g klasického celeru.
Přidejte uvařenou slitou cizrnu a směs ochuťte paprikou, sušeným česnekem a oreganem. Po minutě přidejte cuketu.
Tip: Před krájením z cukety odřízněte okraje, které by mohly způsobit její hořkost.
Po promíchání směs smažte 2 minuty a následně ji zalijte vývarem nebo vodou. Polévku ochuťte solí, pepřem, zakryjte ji pokličkou a vařte ji 15 minut.
Mezitím připravte krutony. Krajíc chleba pokryjte nastrouhaným čedarem, zakryjte ho druhým krajícem chleba a smažte ho v pánvi s rozpáleným olejem 1–2 minuty z každé strany.
Usmažený chléb se sýrem poté nakrájejte na kostičky. Uvařenou polévku odstavte z tepla, rozmixujte ji a vmíchejte do ní smetanu s nastrouhaným čedarem.
Hotovou cuketovou polévku s cizrnou servírujte s připravenými krutony.
Poznámka: Každou porci můžete posypat trochou nasekané petrželky nebo pažitky.
Pokud se vám recept líbil, více podobných najdete v naší FB skupině Nejlepší recepty na polévky. Videopostup krok za krokem
VIDEO
Zdroj receptu: Einfach leckere Rezepte
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová