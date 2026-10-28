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Zelené rajče po sklizni nezraje na světle, ale na teple. Parapet ho přes den přehřívá a v noci ochlazuje, patří jinam

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Podzimní úroda zelených rajčat často končí na okně. Zahradnice i univerzitní agronomové radí jiné místo: krabici, jablko a stálých 18 až 22 °C.
Zelené rajče po sklizni nezraje na světle, ale na teple. Parapet ho přes den přehřívá a v noci ochlazuje, patří jinam

Zelené rajče po sklizni nezraje na světle, ale na teple. Parapet ho přes den přehřívá a v noci ochlazuje, patří jinam

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 28.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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