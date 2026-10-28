Zelené rajče po sklizni nezraje na světle, ale na teple. Parapet ho přes den přehřívá a v noci ochlazuje, patří jinam

Do 23. října 2026 zaznamenalo mráz 102 ze 181 meteorologických stanic. Zahrádkáři v nížinách proto v posledních dnech obírali keře do posledního plodu a v mnoha kuchyních se objevila známá řada zelených koulí na parapetu. Ten zvyk se dědí z generace na generaci, přesto proti němu stojí česká zahradnice i americké univerzity. Sklizenému rajčeti slunce nepřidá cukr ani barvu. Okno mu naopak připraví den v horku a noc v chladu. Kdo chce, aby podzimní úroda zčervenala a neplesnivěla, potřebuje místo se stálou teplotou, trochu etylenu a pravidelnou kontrolu.
Proč zelená rajčata na parapetu trpí
Dokud plod visí na rostlině, světlo pohání fotosyntézu a do rajčete proudí cukry. Utržením tenhle přísun končí. Poradenská služba South Dakota State University (SDSU) proto uvádí, že sklizeným rajčatům světlo nepomáhá a průběh zrání určuje především teplota. Stejně odpověděla poradna Ask Extension, kterou provozují poradenské služby amerických univerzit, na dotaz z 30. září 2026: světlo je zbytečné, rozhoduje pokojové teplo.
Parapet tak přidává jedinou věc, kterou plod nevyužije, a s ní dvě, které mu uškodí. Zahradnice Eva Koutná podle magazínu Kupi.cz upozorňuje, že plody se na okně přes den přehřívají a v noci prochládají. Příručka North Carolina State University k pěstování v interiéru popisuje stejný mechanismus u pokojových rostlin. Přímé slunce za sklem dokáže vytvořit horko, které poškodí jemná pletiva, a netěsné okno zase pustí dovnitř příliš studený vzduch.
O kolik stupňů se parapet během dne a noci vychýlí, se obecně spočítat nedá. Záleží na orientaci okna, kvalitě skla, radiátoru pod ním, větrání i počasí venku. Podle nás ale stačí zvážit kombinaci: říjnové polední slunce na jižním okně, pod ním topení a v noci studené sklo. Taková sestava dokáže rajče během čtyřiadvaceti hodin vystrčit z bezpečného pásma oběma směry, přes den do přehřátí a v noci do chladu.
Z toho plyne pravidlo, které se vyplatí si zapamatovat.
Po sklizni se rajče chová jako plod ve skladu. Potřebuje stabilitu, sucho, dohled a právě tolik tepla, aby zrání běželo. Parapet z něj dělá nevyzpytatelný sklad, přitom právě stabilita rozhoduje, zda plod dozraje, nebo změkne a začne hnít. Ideální teplota pro dozrávání rajčat: co říkají odborníci
Doporučení se v jednotlivých zdrojích mírně rozcházejí, protože každý sleduje trochu jiný cíl. Jeden chce rychlost, druhý co nejhezčí barvu, třetí bezpečné skladování.
Zdroj Doporučené rozmezí Eva Koutná (Kupi.cz) 18 až 20 °C South Dakota State University 15,5 až 24 °C University of Florida 20 až 22 °C pro nejlepší tvorbu červené barvy Iowa State University 15,5 až 18,3 °C pro pomalejší dozrávání na tmavším místě
Pro domácnost z toho vychází srozumitelné pásmo
18 až 22 °C, ideálně bez výrazných výkyvů. Hranice na obou koncích jsou stejně důležité. Podle publikace University of Florida hrozí nad 25 °C měknutí a horší vybarvení. Pod 12,8 °C se zpomaluje tvorba barvy i chuti a pod 10 °C se kvalita plodů zhoršuje. Český rozhlas Sever dodává, že pod 10 °C se dozrávání může úplně zastavit. SDSU navíc varuje, že při teplotách nad 30 °C rajče přestává tvořit barviva.
Stejná čísla vysvětlují, proč zelená rajčata nepatří ani do ledničky. Chlad v ní hluboko podkračuje kritickou hranici a University of Florida u takto chlazených plodů popisuje vodnaté skvrny, propadlá místa na slupce, kolaps pletiv a hnilobu.
Iowa State University připouští ledničku pouze pro plně zralá rajčata a jen na pár dní, protože textura i chuť rychle upadají. Kdy sklidit a která rajčata mají šanci dozrát
Rajčata mráz nesnesou, a proto je potřeba je obrat dřív, než přijde první mrazivá noc. Podle dat ČHMÚ, která zpracoval web
Počasí Česko, poprvé mrzne v nížinách obvykle kolem 18. října. Přízemní mrazík přichází zhruba o dva týdny dřív. Teploměr u země totiž měří pět centimetrů nad trávníkem, kde se drží nejstudenější vzduch. Záhon tak může namrznout, i když teploměr u domu ukazuje plusové hodnoty.
Signály, že je čas sklidit i zelené kusy:
předpověď hlásí noční teplotu vzduchu kolem 0 až +3 °C, meteorologové vydali výstrahu před přízemními mrazíky, po chladném dni přichází jasná noc bez větru, zahrada leží v údolí, kotlině nebo na otevřeném místě.
Letošní sezona se navíc protáhla díky nadprůměrnému září. Podle ČHMÚ dosáhla průměrná teplota 14,2 °C, tedy o 1,2 °C nad normálem, a ještě koncem měsíce se maxima běžně šplhala k 20 až 25 °C. Na keřích proto do října zbylo víc rozpracovaných plodů než obvykle.
Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Šanci na dozrání ovšem nemá každý zelený kousek. University of Florida uvádí, že plody v nejranějším stadiu zralosti správně nedozrají nikdy. Rozhoduje vnitřní vyspělost plodu, které si zvenčí všimne jen pozorné oko. University of Alaska Fairbanks popisuje vhodného kandidáta jako téměř plně dorostlé rajče s pevnější slupkou a rosolovitou dužninou kolem semen.
Dobré vyhlídky mají plody: typické velikosti pro danou odrůdu, pevné, bez prasklin, skvrn a známek choroby, světle zelené až nazelenale bělavé, případně s nádechem růžové či oranžové.
Rovnou do kuchyně patří malé, tvrdé, tmavě zelené kusy s měkkými bělavými semeny. Podle aljašských odborníků dozrávají pomalu, scvrkávají se a jejich kvalita bývá mizerná. Hodí se na čatní, nakládání, smažení nebo do dušených směsí. Kupi.cz připomíná, že nezralé plody obsahují tomatin, a proto je rozumné jíst je v malých porcích. Opatrnější by měly být hlavně těhotné ženy a malé děti.
Pozor také na zelenoplodé odrůdy. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) připomíná, že rajčata dozrávají do červené, fialové, růžové, oranžové, žluté, pruhované i zelené barvy. Kdo pěstuje třeba odrůdu Green Zebra, měl by zralost poznat podle měknutí a vůně, barva mu nic neprozradí.
Domácí dozrávárna v krabici: jablko, banán a jedna vrstva
Komerční pěstitelé nechávají svá rajčata dozrávat v uzavřených komorách. University of Florida popisuje provozy, kde se zelené plody drží při 20 až 22 °C a do komor se přidává etylen. Tento plynný rostlinný hormon podle RHS řídí zrání, změnu barvy, sládnutí i měknutí pletiv. Doma ho zdarma vyrábí zralé ovoce, a proto domácí trik s jablkem funguje.
Postup zabere pár minut:
Roztřiďte úrodu. Vyřaďte praskliny, otlaky, měkké a nahnilé kusy. Připravte papírovou krabici, bedýnku nebo papírový sáček. Igelit zadržuje vlhkost a podporuje plísně. Rozložte rajčata do jedné vrstvy tak, aby se nedotýkala. Iowa State připouští i zabalení každého plodu zvlášť do novin. Přidejte zralé jablko, banán nebo už vybarvené rajče. Cornell University vysvětluje, že v papírovém obalu se etylen udrží kolem plodů a působí účinněji. Uložte vše na suché místo mimo přímé slunce, třeba do spíže nebo skříňky v obývacím pokoji. Kontrolujte každé dva až tři dny. Vybarvené kusy vyndejte k jídlu, měkké či plesnivé okamžitě vyhoďte.
Poslední krok bývá nejvíc podceňovaný. Koutná upozorňuje, že jediný plesnivý plod dokáže zkazit celou dávku. Cornell i Ask Extension proto opakují stejnou radu: dívat se často. Zdravé musí zůstat i ovoce přidané kvůli etylenu. Jakmile začne hnít, patří do kompostu.
Alternativou je zavěšení celé rostliny. Iowa State i Český rozhlas doporučují vytrhnout keř i s plody a pověsit ho kořeny vzhůru v suché, nemrznoucí garáži nebo sklepě. Rajčata pak dobíhají pomaleji a postupně. Podle nás se tahle metoda vyplatí tam, kde na výhonech visí hodně zdravých plodů a je kam keř pověsit. Krabice zase vítězí, pokud jde o přehled. Každý kus máte na očích, snadno vytřídíte vadné a etylen působí přesně tam, kde má.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková