Zelené papriky na keři nemusí skončit v koši. Zkušení zahrádkáři v září udělají dva kroky a plody se krásně vybarví

1. září svítí v Praze slunce třináct a půl hodiny a stojí v poledne ve výšce 48 stupňů nad obzorem. O měsíc později zbývá z denního světla jen 11 hodin 42 minut a polední slunce klesne na 37 stupňů. Tenhle propad mění pravidla hry pro každý keř papriky na záhoně i na balkoně. Červené a žluté pigmenty se v plodech nejlépe tvoří při 18 až 24 °C, jakmile teplota spadne pod zhruba 13 °C, barvení se dramaticky zpomalí nebo úplně zastaví. Zahrádkář, který v září jen zalévá a čeká, přenechává výsledek počasí. Ten, kdo aktivně řídí energii rostliny, má šanci vytěžit z posledních teplých týdnů maximum.
Dva zásahy, které pošlou energii tam, kde ji plody potřebují
Paprika je teplomilná trvalka, kterou v českých podmínkách pěstujeme jako letničku. Biologicky pokračuje v kvetení a nasazování plodů, dokud ji nezastaví mráz, „netuší“, že česká sezóna končí. Proto je první zásah tak důležitý:
vyštípněte všechny nové květy a drobné plůdky, které zjevně nestihnou dorůst ani vybarvit. Tím omezíte zbytečná odběrní místa živin a asimilátů. Rostlina přestane tříštit sílu mezi hotové plody a beznadějnou pozdní násadu.
Druhý krok vyžaduje jemnější ruku:
prosvětlete zónu kolem dozrávajících plodů. Odstraňte několik starých nebo přímo stínících listů pod první násadou, aby se ke stěně plodu dostalo víc světla. Strana papriky, na kterou nedopadají paprsky, zůstává žlutavá a nerovnoměrně zbarvená. Zároveň ale pozor, radikální odlistění celého keře vede ke spálení plodů sluncem. Správná míra je odebrat jeden až dva listy na rostlinu, pak se zastavit a zkontrolovat, jestli plod nezůstal bez ochrany.
U paprik v květináčích na balkoně nebo terase přibývá bonus navíc: nádobu lze přesunout k teplé zdi, otočit ke slunci, případně na noc vzít dovnitř. Právě mobilita kontejneru představuje v českém září silnou výhodu oproti záhonu.
Zdroj fotografie: Foto: ParentingPatch – licence CC BY-SA 3.0 Proč zářijový chlad a kratší den brzdí vybarvování paprik
Mechanismus za oběma zásahy je prostý. Vyštípnutí pozdních květů eliminuje konkurenční odběrní místa, rostlina přestane posílat živiny do něčeho, co sezónu nestihne, a soustředí je do plodů, které mají reálnou šanci. Lepší osvit pak podporuje rovnoměrnější tvorbu pigmentů přímo ve stěně plodu.
Jenže obojí naráží na fyzikální limity září. Podle dat pro Prahu v roce 2026 ubude za měsíc téměř hodina a tři čtvrtě denního světla. Polední výška slunce klesne o více než jedenáct stupňů, což znamená plošší a slabší osvit celého porostu. Podle
Oregon State University se tvorba červeného pigmentu u paprik ideálně odehrává při 18 až 24 °C. Pod hranicí zhruba 13 °C se vývoj barvy téměř zastavuje.
V teplejších českých nížinách přicházejí první slabé podzimní mrazy nejčastěji v říjnu, v České tabuli typicky mezi 12. a 17. říjnem, ve středním Polabí i později. Chladnější a výše položené lokality ale mohou zaznamenat mráz už mezi 7. a 12. říjnem. Podle
studie ČHMÚ se výjimečně slabý mráz objeví dokonce na konci září. Každý den bez zásahu tedy ubírá šanci. Které plody nechat na keři a které raději sklidit hned
Zelená paprika na keři automaticky neznamená odpad. Rozhodující je stadium zralosti. Plně dorostlý, pevný, tmavě zelený plod s čerstvým stonkem a kalichem, takzvaná fáze „mature green“, má reálnou šanci vybarvit se, pokud dostane další dva až tři týdny přijatelného tepla. Naopak bledě zelené, měkké a tenkostěnné kusy jsou příliš mladé; ty z keře odeberte, aby nebraly sílu zbytku.
Před hrozícím mrazem skliďte všechny plody bez výjimky. Částečně probarvené papriky mohou doma v teple kolem 20 až 25 °C ještě dotáhnout barvu. Plně zelené plody po sklizni ale plnohodnotně nedozrávají tak jako třeba rajčata, paprika na etylen reaguje jen velmi slabě, takže oblíbený trik s jablkem v sáčku zde příliš nepomůže. Podle
University of Maryland Extension existuje ještě jedna záchranná varianta: vytáhnout celý keř i s kořeny a pověsit ho v teplejší místnosti, kde plody postupně dozrají.
Chuťově i nutričně vycházejí jednoznačně lépe papriky dozrálé přímo na rostlině. Sladké odrůdy při dozrání na keři nabírají vyšší obsah vitamínů A a C a výraznější sladkost.
Pálivé versus sladké odrůdy: kdo vyhrává závod s podzimem
Menší pálivé kultivary mají v zářijovém finále obecně lepší karty. Jejich plody jsou drobnější, takže potřebují méně času a energie na dotažení do finální barvy. Pálivé typy navíc bývají při pěstování tolerantnější k teplotním výkyvům.
Velké zvonové sladké papriky jsou citlivější, hůř nasazují za horka i za chladu a jejich masité stěny potřebují delší cestu k plné barvě. Pokud na záhoně rostou oba typy, podle nás dává smysl soustředit zářijovou péči přednostně na velké sladké odrůdy, kde je každý den navíc nejcennější, a u pálivých typů vystačit s vyštípnutím květů.
Jak skladovat papriky sklizené před mrazem, aby vydržely co nejdéle
Pro uchování kvality zelených plodů funguje teplota 7 až 10 °C a vysoká vlhkost kolem 90 až 95 procent; za těchto podmínek vydrží papriky zhruba dva až tři týdny. Kdo chce u částečně probarvených kusů podpořit dotažení barvy, měl by je naopak uložit do teplejšího režimu kolem 20 až 25 °C. Podle
UC Davis právě teplo, a nikoli etylen, představuje hlavní motor změny barvy u paprik po sklizni.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková