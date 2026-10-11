Zelená rajčata zčervenají za pár dní, stačí je zavřít do lahve s jablkem. Chuť ale překvapí i zkušené zahrádkáře

Říjnové ráno, předpověď hlásí první přízemní mrazík a na keřích visí desítky tvrdých zelených plodů. Přesně v téhle chvíli se mezi zahrádkáři předává jednoduchý návod: do zavařovací lahve o objemu tři až pět litrů vložit jedno nebo dvě jablka, přidat sklizená rajčata a čekat. Za sedm až čtrnáct dní se ze skla dívá sytá červeň. Kdo se však zakousne do prvního kousku, pozná rozdíl. Plody vypadají jako z letního trhu, jenže sladkost a vůně zůstaly kdesi na záhonu. Trik přesto dává smysl, protože z úrody odsouzené k zániku udělá surovinu pro pánev a pekáč.
Jablko jako zdroj etylenu: proč rajčata v lahvi zčervenají
Za proměnou stojí etylen, plynný rostlinný hormon, který spouští dozrávání. Jablko i rajče patří mezi takzvané klimakterické plody, tedy ovoce, které po utržení pokračuje ve zrání a samo etylen uvolňuje. Zralé jablko je v tomto ohledu mimořádně vydatné. Podle centra pro posklizňový výzkum
UC Davis vyprodukuje odrůda Red Delicious při 20 °C 20 až 125 mikrolitrů etylenu na kilogram za hodinu.
Rajčata na takový přísun citlivě reagují. Stejné pracoviště uvádí, že plody ve fázi takzvané zralé zeleně odpoví na dodaný etylen nastartováním zrání. Zelený chlorofyl postupně mizí, v dužině přibývají červená barviva a pletiva měknou. Lahev přitom funguje jako komora, ve které se plyn hromadí a nerozptýlí se do kuchyně.
Časový rámec je poměrně předvídatelný. Poradenská služba
Colorado State University počítá při 21 °C se čtrnácti dny, Oregon State University udává u vyspělejších zelených plodů při 13 až 21 °C sedm až čtrnáct dní. V chladné spíži kolem 13 °C se celý proces protáhne zhruba na měsíc.
Princip zahrádkáři znají desítky let. Odborné příručky radí krabice, noviny nebo papírové sáčky, Český rozhlas Sever doporučuje přiložit zralé zdravé jablko. Skleněná lahev je jen lidová varianta téhož mechanismu, ovšem s vlastními úskalími.
Která zelená rajčata do lahve patří a která rovnou vyřadit
Celý úspěch stojí na výběru plodů. Rajče musí mít za sebou většinu vývoje na rostlině, jinak mu ani etylen nepomůže. Malé, matně tmavě zelené kusy v lahvi spíš vadnou, scvrkávají se nebo podléhají hnilobě.
Vhodného kandidáta prozradí několik znaků:
dosahuje téměř plné velikosti typické pro danou odrůdu, má světle zelenou až bělavou slupku, případně první růžový nádech, u květního konce se objevují krémové proužky, je pevný, bez prasklin, skvrn a plísní, po rozkrojení má kolem semen rosolovitou hmotu a semena nůž spíš odsune, než aby je přeřízl.
Plody s prvním červeným odstínem dozrají bez větší chuťové ztráty. Čistě zelené, ale vyspělé kusy také zrudnou, jen chuť se už plně nerozvine. Netýká se to odrůd, které jsou ve zralosti žluté či zelené. Klasickou červeň u nich čekat nelze.
Na jablku záleží méně, než by se mohlo zdát. Odrůda hraje vedlejší roli, rozhoduje zralost a zdraví. Otlučené nebo nahnilé ovoce do lahve nepatří, protože by zkázu rozneslo i na rajčata.
Kolik rajčat pojme 3l a 5l lahev
Domácí recept počítá s jedním jablkem do třílitrové nádoby a jedním až dvěma do pětilitrové. Pro představu o kapacitě jsme vyšli z údaje amerického ministerstva zemědělství, podle něhož váží střední rajče 123 gramů. Při volném vrstvení, kdy plody nejsou namačkané, vychází náš odhad takto:
Objem lahve Počet jablek Středních rajčat Přibližná hmotnost 3 l 1 12 až 18 ks 1,5 až 2,2 kg 5 l 1 až 2 20 až 30 ks 2,5 až 3,7 kg
Spodní hranice platí, pokud chcete nechat uvnitř dost vzduchu a s jablky počítat jako s plnohodnotnými obyvateli lahve. Doporučujeme spíš ji. Přeplněná nádoba plody otlačuje a ztěžuje vybírání. Ideální volbou je proto širokohrdlá zavařovačka nebo demižon s velkým otvorem, aby šla rajčata vytahovat jednotlivě a bez mačkání.
Plíseň, chlad a přímé slunce: kde trik s lahví selže
Uzavřené sklo drží etylen lépe než krabice, zároveň však zadržuje vlhkost. Na stěnách se sráží pára a plíseň má ideální podmínky. Odborné příručky proto doporučují kontrolovat dozrávající plody každých pár dní. U lahve bychom se přimlouvali za denní pohled. Červenající kusy vyndejte, měkké a popraskané vyřaďte, stejně jako jablko, které začne hnít.
Mytí před vložením má smysl jen tehdy, když rajčata stihnou dokonale oschnout. Vlhká slupka v uzavřené nádobě je pozvánka pro hnilobu.
Stejně podstatná je teplota. Univerzitní zdroje se shodují na těchto hranicích:
pod 10 °C hrozí poškození chladem, nerovnoměrné vybarvení, horší chuť a rychlejší kažení, kolem 20 °C dozrávají plody v nejlepší kvalitě, nad 25 °C bývají rajčata spíš žlutavá a měkká.
Světlo rajčata k zrání nepotřebují. Okenní parapet na slunci je špatná adresa, protože sklo se přehřeje. Lépe poslouží zastíněná police v kuchyni nebo komora s pokojovou teplotou.
Na sklizeň je v Česku nejvyšší čas. Podle dlouhodobých dat ČHMÚ, která citoval portál Atlas, připadá první slabý podzimní mráz v Polabí v průměru na 20. října, ve vyšších částech České tabule už na 7. až 12. října. Měsíční výhled ČHMÚ pro období od 5. října do 1. listopadu 2026 počítá s průměrnými nočními minimy kolem 7 °C v prvním týdnu a kolem 4 °C v dalších týdnech. Lokální ranní propady ale takový průměr nezachytí. Rozhodovat by měla konkrétní mrazová předpověď pro vaši obec, nikoli kalendář.
Chuť, která zaskočí: rajčata pro lečo a pečeni, salátu se vyhněte
A teď k tomu, co zaskočí i zahrádkáře s dlouholetou praxí. Rajče z lahve vypadá bezvadně, dokonce může mít stejný odstín jako srpnový plod. Chuťově ale ztrácí. Iowa State University konstatuje, že rajčata dozrálá v interiéru nejsou tak chutná jako ta, která dozrála na rostlině. Colorado State dodává, že u zeleně sklizených plodů se chuť nikdy úplně nerozvine. Po utržení totiž rajče přestane dostávat cukry a další látky z listů, takže chybí kus vývoje, který by proběhl na slunci.
Výsledkem je plošší profil: méně sladkosti, slabší aroma, často měkčí struktura. Na chléb se solí to zklame. V hrnci ale nevýraznost zmizí, protože chuť doplní cibule, paprika, česnek, výpek a koření. Rajčata z lahve se výborně hodí do:
leča a zeleninových dušených směsí, výpeku pod pečené maso, základu omáček a ragú, čatní a pikantních zavařenin.
Kdo by chtěl zpracovat i tvrdé zelené plody, které nezrudly, měl by vědět, že obsahují vyšší množství rajčatových glykoalkaloidů. Lidově se jim říká solanin, odborně jde hlavně o α-tomatin a α-dehydrotomatin. Podle
hodnocení EFSA jejich koncentrace s dozráváním klesá a zralá červená rajčata jich mají výrazně méně. Zelené kusy proto patří spíš na pánev nebo do zavařeniny, a to v rozumném množství. Plody z rostlin spálených mrazem by podle amerického Národního centra pro domácí konzervaci potravin do zavařovacích sklenic neměly patřit vůbec.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková