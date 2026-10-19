Zelená nálepka ze STK nezaručí, že funguje nouzové brzdění. Brusel chce kontrolovat software i baterie elektromobilů

Směrnice 2014/45/EU určuje minimum, které musí obsahovat každá technická prohlídka v unii: brzdy, řízení, světla, nápravy, podvozek a výfukové emise. U elektronických systémů, jako jsou ABS nebo ESC, předpisy chtějí jen tolik, aby technik zkontroloval varovnou kontrolku, prohlédl systém okem a případně se připojil k diagnostickému rozhraní. Vezměme auto s elektronickou parkovací brzdou, jejíž software by za určitých podmínek vypínal brzdného asistenta. Takové auto může odjet se zelenou nálepkou, protože na stanici není přístroj ani předpis, kterým by se taková chyba dala najít.
Komise sama přiznává, že na elektroniku aut chybí zkušební metody
Základ dnešních pravidel tvoří návrh z roku 2012. Od té doby unie zavedla povinné asistenční systémy, nejdřív od července 2022 pro nově schvalované typy vozidel a od července 2024 pro všechna nově prodávaná auta. Patří k nim automatické nouzové brzdění nebo varování před opuštěním jízdního pruhu, tedy výbava, se kterou pravidla prohlídek vůbec nepočítala.
Evropská komise v hodnotícím dokumentu otevřeně píše, že pro elektromobily a elektronické bezpečnostní systémy dnešní metody prohlídek k dispozici nejsou. Váhu tomu dává, že to přiznává úřad, který pravidla sám připravoval.
Podle unijního minima jede nové auto na první prohlídku po čtyřech letech a pak každé dva roky. Vozy z typů schválených od července 2022 tak mohou na stanice poprvé přijíždět od letošního července. Technik u nich povinné asistenty prověřuje podle pravidel, která pro ně nemají postup.
Proč by zhasnutá kontrolka u technika už neměla stačit
Balíček, který Evropská komise předložila 24. dubna 2025, rozšiřuje kontrolní seznam o desítky nových položek. U elektromobilů by technik nově prověřoval trakční baterii, kabeláž, uzemnění a nabíjecí konektory a hledal by úniky.
Další skupina se týká elektronicky řízených bezpečnostních funkcí. Na seznam přibývá automatické nouzové brzdění, asistent změny jízdního pruhu, elektronická parkovací brzda a další asistenční systémy. Samostatná položka má ověřit integritu softwaru, tedy zda do programu bezpečnostních systémů nikdo neoprávněně nezasáhl.
Největší změnu přinášejí kódy připravenosti. Technik by z nich zjišťoval, jestli jsou systémy skutečně připravené k činnosti, místo dnešního ověření, že nesvítí kontrolka. U elektroniky je dnes kontrolka hlavním vodítkem, takže tahle položka mění samotnou podstatu prohlídky. Balíček navíc přináší aktualizované postupy měření emisí pro moderní pohonné jednotky.
Stočený tachometr u dovezené ojetiny by prozradila výměna dat mezi státy
Pro kupce ojetiny ze zahraničí je v návrhu nejpraktičtější přeshraniční sdílení údajů o nájezdu. Komise chce, aby každý členský stát vedl národní databázi stavů tachometru a aby si státy data vyměňovaly. Evropský parlament žádá víc. Nájezd by se zapisoval i při opravách, výrobci propojených aut by data předávali každé čtvrtletí a kupující by si celou historii ověřil na bezplatném unijním webu.
Český řidič dnes může použít portál Kontrola tachometru Ministerstva dopravy, který zobrazuje záznamy z tuzemských STK a evidenčních kontrol. Sám přitom upozorňuje, že zobrazené hodnoty nemusejí odpovídat skutečnosti. U dovozu si kupec skládá obrázek ze servisní knihy, zahraničních dokladů a komerčních databází typu Cebia a množství dostupných dat se auto od auta liší.
Oficiální výměna mezi státy by u dovezených aut tuhle skládačku nahradila jediným zdrojem. Pro kupce ojetin je to nejhmatatelnější přínos celé reformy.
Každoroční prohlídky aut starších deseti let odmítla Rada i dopravní výbor
Komise původně navrhla, aby osobní auta a dodávky starší deseti let jezdily na prohlídku každý rok. Rada EU tento bod odmítla ve své pozici ze 4. prosince 2025 a v květnu 2026 ho při hlasování odmítl i dopravní výbor Evropského parlamentu (TRAN). Podle aktuálního stavu jednání tak zůstává dnešní minimální frekvence prohlídek.
Pro peněženky řidičů je to podstatné. Dopadová studie Komise počítá s tím, že stanice zaplatí za nové vybavení, školení techniků a digitalizaci, a provozovatelé mohou tyto náklady promítnout do ceny prohlídky. Bez každoročních prohlídek starších aut bude celkový dopad na řidiče výrazně nižší, než předpokládal původní návrh.
Přesné datum, kdy se změny projeví na českých stanicích, zatím nikdo neurčil. Legislativní spis 2025/0097(COD) byl k říjnu 2026 stále otevřený. Mandát k vyjednávání potvrdil Parlament 21. května 2026, ale finální text schválen není. Nejdřív se musí dohodnout Parlament s Radou, pak musí vyjít směrnice a Česko ji musí převést do svých zákonů.