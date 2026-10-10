Ze zbytku mražených jahod jsem připravila dezert, který chutnal jako z cukrárny – jednoduchý a neodolatelný. Z plechu zmizel okamžitě

Jahodové řezy se smetanovým krémem a želé patří mezi moučníky, které na stole okamžitě upoutají pozornost. Jemný piškot, hladký krém z mascarpone a smetany a vrstva čerstvých jahod zalitých želé vytvářejí krásný barevný kontrast a zároveň příjemnou kombinaci chutí. Sladký krém zjemňuje svěžest jahod a želé dodává řezům osvěžující ovocný charakter.
Podobné moučníky mají své místo především ve středoevropské domácí kuchyni, kde se ovocné řezy s piškotovým základem, krémem a želé těší oblibě už po generace. Přesné místo vzniku této konkrétní kombinace se určit nedá, protože různé podoby jahodových řezů najdeme v české, slovenské, polské i německé kuchyni. Společným znakem bývá lehký korpus, krémová vrstva a ovoce, které dostává prostor v horní části moučníku.
Velkou výhodou receptu je jeho variabilita. K jahodám můžete podle sezony přidat nebo je nahradit malinami, borůvkami, ostružinami či broskvemi. Zajímavou obměnou je také ochucení krému trochou citronové kůry nebo vanilky, která zvýrazní chuť ovoce. Pokud chcete výraznější dezert, můžete piškot doplnit tenkou vrstvou jahodového džemu.
Řezy se hodí nejen ke kávě, ale také na rodinné oslavy, narozeninový stůl nebo jako sladké pohoštění pro návštěvu. Nejlépe vyniknou dobře vychlazené, kdy se jednotlivé vrstvy krásně spojí a jahodová vrstva zůstane svěží a výrazná.
Troubu předehřejte na 170 °C a čtvercovou formu o rozměrech 24 × 24 cm vyložte pečicím papírem. Vejce šlehejte s cukrem 6–8 minut, dokud směs výrazně nezesvětlá, nezhoustne a neznásobí svůj objem.
Hladkou mouku smíchejte s bramborovým škrobem a společně je prosejte. Suchou směs postupně a velmi zlehka vmíchejte stěrkou do vyšlehaných vajec.
Těsto nalijte do připravené formy a rovnoměrně ho rozetřete. Vložte ho do předehřáté trouby a pečte přibližně 25 minut, dokud povrch nezezlátne a piškot nebude na dotek pružný. Upečený korpus vyjměte z trouby a nechte ho úplně vychladnout.
Připravte smetanový krém. Želatinu zalijte 60 ml horké vody a důkladně promíchejte, aby se úplně rozpustila. Nechte ji chvíli zchladnout, ale musí zůstat tekutá.
Vychlazenou smetanu vyšlehejte do tuha. Přidejte mascarpone a moučkový cukr a krátce prošlehejte, dokud nevznikne hladký a pevný krém.
Do rozpuštěné želatiny vmíchejte dvě lžíce připraveného krému. Tuto směs potom rychle vmíchejte do zbývajícího krému, aby se želatina rovnoměrně rozptýlila. Krém ihned rozetřete na vychladlý piškot a povrch uhlaďte.
Formu vložte přibližně na 30 minut do lednice, aby krém dostatečně zpevnil. Mezitím jahody omyjte, odstraňte stopky a podle velikosti je nakrájejte na poloviny nebo menší kousky. Připravte také jahodové želé podle množství uvedeného v receptu.
Poznámka: Pokud máte mražené jahody, nechte je povolit a slijte z nich přebytečnou šťávu. Poté pokračujte podle receptu. Zbylou šťávu nevylévejte – můžete ji použít do želé částečně místo vody.
Jahodové želé rozpusťte v 700 ml horké vody a nechte ho zchladnout. Želé nesmí být horké, jinak by mohlo krém narušit, ale zároveň by mělo zůstat tekuté. Jahody rovnoměrně rozložte na ztuhlý krém.
Zchladlé želé začněte opatrně nalévat na jahody, nejlépe postupně pomocí lžíce. Nalévejte ho rovnoměrně, aby jahody zůstaly na svém místě a krém se nepoškodil. Jakmile je celá plocha pokrytá želé, formu opatrně přesuňte do lednice.
Jahodové řezy nechte v lednici alespoň 3–4 hodiny, ideálně do úplného ztuhnutí želé. Před podáváním je nakrájejte ostrým nožem na stejně velké řezy. Nejlépe se podávají dobře vychlazené.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová