Ze zbylé rýže od obědu vykouzlím během minuty večeři jako z asijské restaurace – rychlovka, která chutná skvěle a vyjde na pár korun

Smažená rýže se žampiony a česnekem představuje dokonalou ukázku toho, jak lze z neobyčejně prostých surovin vykouzlit kulinářský skvost, který pohladí po duši a spolehlivě zasytí. Každá lžíce v sobě ukrývá úžasnou hru textur — od sypkých, lehce dokřupava osmažených zrnek přes sametově nadýchaná vajíčka až po šťavnaté kousky hub zvýrazněných svěžím akcentem jarní cibulky. Tento pokrm je naprosto univerzálním žolíkem v kuchyni: poslouží jako plnohodnotný vegetariánský oběd i jako atraktivní, voňavá příloha k pečenému či grilovanému masu.
Smažená rýže má svoje historické kořeny v starověké Číně, konkrétně v městě Čang-čou za vlády dynastie Suej. Vznikla ze zcela praktického důvodu — jako geniální způsob, jak nevylévat a zužitkovat uvařenou rýži z předchozího dne, která zchlazením získala ideální strukturu pro smažení na rozpálené pánvi
wok. Postupně se tento koncept rozšířil do celé Východní a Jihovýchodní Asie, kde získal stovky regionálních podob. Kombinace s houbami a česnekem pak představuje moderní, gastronomicky velmi ceněnou fúzi, jež přirozeně staví na hluboké chuti umami.
Tento flexibilní recept přímo vybízí k tvořivým obměnám. Místo klasických žampionů můžete sáhnout po aromatické hlívě ústřičné, lesních hříbcích nebo asijských houbách šiitake. Pokud chcete pokrm ještě více ozvláštnit, přidejte hrst mraženého hrášku, nudličky mrkve nebo pár kapek pikantního sezamového oleje pro intenzivnější oříškový nádech.
Rýži vařte v osolené vodě asi 15 minut. Poté ji slijte a nechte zcela vychladnout.
Poznámka: Použít můžete i rýži, která vám například zbyla z předešlého dne.
Mezitím v pánvi s rozpáleným olejem a rozpuštěným máslem smažte nakrájené žampiony asi 5 minut. K houbám přidejte nakrájený česnek a vše společně restujte další minutu.
Směs z pánve vyjměte a vlijte do ní rozšlehaná vejce smíchaná se solí. Vejce smažte 1 minutu a poté do nich vmíchejte uvařenou rýži.
Tip: Vejce promíchejte jen zlehka, abyste v nich zachovali větší kousky.
Pokrm smažte 3–4 minuty a poté ho ochuťte solí a pepřem. Přidejte sójovou omáčku a po promíchání do směsi vmíchejte žampiony.
Nakonec přidejte nakrájenou jarní cibulku a po 1–2 minutách smaženou rýži se žampiony servírujte dle potřeby.
Poznámka: Pochoutka chutná samostatně, ale hodí se i jako příloha k masu.
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Zdroj receptu: Gina‘s Table
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato