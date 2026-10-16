Ze synů Lenky Vlasákové a Jana Dolanského vyrostli fešáci: Vybrali si však obor, proti kterému rodiče usilovně bojovali

Lenka Vlasáková s Janem Dolanským chtěli děti od herectví spíš držet dál. Synové si přesto zvolili stejnou cestu, zatímco dcery zamířily k výtvarnému umění.
V hereckých rodinách se občas stává, že děti nakonec zamíří stejným směrem jako jejich rodiče, i když se je od toho ti starší snaží odradit. Lenka Vlasáková a Jan Dolanský o tom vědí své. Jejich čtyři děti vyrůstaly v prostředí, kde se film a divadlo staly přirozenou součástí života. Přesto se každé vydalo trochu jinou cestou. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že zatímco synové tíhnou k herectví, dcery si našly vlastní místo ve výtvarném umění a módě.
Herectví doma nebylo automatickou volbou
Lenka Vlasáková se v rozhovoru pro
Blesk nedávno ohlédla za tím, jak se děti rozhodovaly o své budoucnosti. „ Asi jsme málo rozmlouvali, ale teď jsme pyšní. Max už Pražskou konzervatoř vystudoval a má krásné role, ten nejmladší Johan na ni nastupuje. Holčičkám jsme to rozmluvili, ale jsou také umělkyně, výtvarnice,“ řekla herečka.
Nejstarší Sofii má Vlasáková z předchozího vztahu s výtvarníkem Egonem Tobiášem. S Janem Dolanským vychovává Amélii, Maxmiliána a Johana. Dcery se věnují výtvarným oborům, zatímco oba synové se vydali směrem k herectví. Rodičovská snaha uchránit děti před nejistotou umělecké profese tak nakonec zabrala jen částečně.
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Z celé čtveřice je zatím nejviditelnější Maxmilián Dolanský. Herectví si prosadil navzdory počáteční zdrženlivosti rodičů a po absolvování Pražské konzervatoře sbírá další zkušenosti před kamerou i na jevišti. Výrazněji na sebe upozornil například v seriálu Limity a objevil se také ve filmu High School Heist.
Pozornost budí nejen jeho herecké začátky, ale i podobnost se slavnými rodiči. V Maxovi se spojuje matčina elegance s otcovým charismatem. Výrazná je také jeho barva hlasu, která připomíná Jana Dolanského. Max se přitom snaží budovat vlastní profesní cestu a nechce, aby za něj rodiče rozhodovali nebo mu automaticky otevírali dveře.
Johan jde ve stopách staršího bratra
Nejmladší Johan Antonín je zatím na začátku. Podle slov své matky nastupuje na Pražskou konzervatoř, tedy na stejnou školu, kterou už jeho starší bratr dokončil. Jestli u herectví zůstane i v dospělosti, ukáže až čas.
Vlasáková přitom už dříve mluvila o tom, jak odlišní její synové jsou. Maxe pro
Seznam Zprávy popsala jako svého „prince“, zatímco Johan je podle ní spíš „rytíř“. Oba mají umělecké nadání, ale každý je projevuje jinak. Takové rozdíly ukazují, že ani děti vyrůstající ve stejné rodině nemusí mít stejnou povahu nebo představy o budoucnosti. Dcery zůstaly u umění, ale mimo záři reflektorů
Zatímco synové míří před kamery a na divadelní jeviště, jejich sestry si zvolily jiné tvůrčí obory. Sofie se věnuje malbě a Amélie kostýmnímu výtvarnictví a návrhářství. I jejich práce má blízko k prostředí, ve kterém se rodiče pohybují, jen se odehrává spíš v ateliéru nebo v zákulisí než před publikem.
Foto: Nextfoto, Lenka Vlasáková, Maximilián Dolanský, Johan Antonín Dolanský, Amelie Dolanská na premiéře filmu High School Heist
Vlasáková už dříve prozradila, že Sofie je samostatná a ráda poznává svět. Amélie si zase našla vlastní cestu v módě. O obou dcerách se veřejně mluví méně než o Maxmiliánovi, který se objevuje v seriálech a filmech, ale ani ony se od uměleckého prostředí rodiny nevzdálily.
Lenka Vlasáková a Jan Dolanský tak mají čtyři děti, z nichž každé si našlo vlastní způsob, jak se věnovat tvorbě. Rodiče dobře vědí, že herectví přináší vedle zajímavých příležitostí také nejistotu a náročné chvíle. Jejich děti se přesto rozhodly jít vlastní cestou, ať už před kamerou, na jevišti, nebo v tvůrčích oborech mimo záři reflektorů.
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Ze synů Lenky Vlasákové a Jana Dolanského vyrostli fešáci: Rodiče jim však přáli jiný obor byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.