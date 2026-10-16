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Ze synů Lenky Vlasákové a Jana Dolanského vyrostli fešáci: Vybrali si však obor, proti kterému rodiče usilovně bojovali

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Lenka Vlasáková s Janem Dolanským chtěli děti od herectví spíš držet dál. Dva synové si přesto zvolili stejnou cestu, zatímco dcery zamířily k výtvarnému umění.
Fotografie Jana Dolanského, Lenky Vlasákové a Maximiliána Dolanského

Fotografie Jana Dolanského, Lenky Vlasákové a Maximiliána Dolanského

Zdroj: Foto: NextFoto, Jan Dolanský, Lenka Vlasáková a Maximilián Dolanský na zahájení 59. ročníku MFF Karlovy Vary
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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