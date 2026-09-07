Ze syna Filipa Blažka a Lucie Benešové vyrostl krasavec: Fanoušci žasnou nad tím, jak moc je otci podobný

Lucián Blažek už dávno není jen synem známých herců. Dnes žije vlastní život, má manželku a stal se také tatínkem.
Syn dvou známých herců se na veřejnosti objevuje spíš výjimečně. Když ale dorazí s maminkou, fotografům obvykle stačí pár záběrů a téma je zpátky: komu je vlastně podobnější. Výraznější rysy má po otci, jenže oči a měkčí výraz tváře zase připomenou Lucii Benešovou. Na In-Lifestyle jsme se podívali i na to, jak dnes Lucián Blažek žije a čemu se věnuje.
Slavné rodiče nezapře, soukromí si drží stranou
Lucián Blažek vyrůstal obklopený známými tvářemi českého herectví. Jeho otcem je Filip Blažek, maminkou herečka Lucie Benešová. Ta později založila rodinu s Tomášem Matonohou, s nímž má děti Laru a Štěpána, a v rodině je také Sára, kterou přijali do péče. Filip Blažek má s manželkou Jolanou další dvě dcery. Lucián tak vyrůstal v poměrně početné rodině a do jedináčka má daleko.
Na rozdíl od svých rodičů se ale herecké kariéře nevěnuje. A přestože se čas od času objeví po boku maminky nebo se o něm začne mluvit kvůli podobě s otcem, většinu života zůstává mimo hlavní pozornost médií. V českém showbyznysu přitom není samozřejmé, že děti známých osobností zvolí úplně jinou cestu a nesnaží se slavné příjmení využít jako odrazový můstek.
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Živí se IT a pozornost nevyhledává
Lucián se podle dostupných informací uplatnil v oboru IT a profesně se tak vydal úplně jiným směrem než jeho rodiče. Je ženatý s Anežkou a sám už je také otcem. Veřejně se přitom objevuje jen minimálně a svou rodinu na sociálních sítích ani v médiích pravidelně neukazuje.
Jeho maminka Lucie Benešová u příležitosti svatby svého syna mluvila o velkém dojetí a bylo znát, že i své snachy si velmi cení. „Anežka je úžasná holka, lepší snachu jsem si nemohla přát. Před obřadem jsem od ní dostala dopis a krásný přívěšek jako poděkování za Luciána, a musím přiznat, že jsem její slova pro velké dojetí ani nebyla schopná pořádně dočíst,“ řekla tehdy pro iDnes.cz.
Když se tedy někde objeví, pozornost se logicky stočí k jeho vzhledu. Podoba s Filipem Blažkem je nepřehlédnutelná, zároveň ale nezapře ani maminku. Po otci má výraznější rysy a podobnou tvář, po Lucii Benešové zase jemnější výraz a oči. Zůstává ale otázkou, jestli je vůbec potřeba hledat, komu je podobnější. Lucián si totiž mezitím vytvořil vlastní život, který se od světa jeho slavných rodičů poměrně výrazně liší.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Ze syna Filipa Blažka a Lucie Benešové vyrostl krasavec: Lucián se však před kamery netlačí byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.