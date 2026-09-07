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Ze syna Filipa Blažka a Lucie Benešové vyrostl krasavec: Fanoušci žasnou nad tím, jak moc je otci podobný

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Lucián Blažek už dávno není jen synem známých herců. Dnes žije vlastní život, má manželku a stal se také tatínkem.
Fotografie Luciána Blažka

Fotografie Luciána Blažka

Zdroj: Foto: NextFoto, Lucián Blažek na premiéře filmu Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství v dubnu 2022
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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