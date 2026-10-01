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Ze staré vany může být krásné zahradní jezírko. Stačí pár úprav a voda začne žít

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Ze staré vany může být krásné zahradní jezírko. Stačí pár úprav a voda začne žít. Máte na zahradě starou vanu, kterou už nikdo nechce? Než ji odvezete do sběrného dvora, podívejte se na ni ještě jednou. Z obyčejné smaltované vany může během jediného víkendu vzniknout malé zahradní jezírko, které ozdobí záhon a zároveň nabídne vodu i úkryt nejrůznějším drobným živočichům.
Leknín

Leknín

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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