Ze staré vany může být krásné zahradní jezírko. Stačí pár úprav a voda začne žít. Máte na zahradě starou vanu, kterou už nikdo nechce? Než ji odvezete do sběrného dvora, podívejte se na ni ještě jednou. Z obyčejné smaltované vany může během jediného víkendu vzniknout malé zahradní jezírko, které ozdobí záhon a zároveň nabídne vodu i úkryt nejrůznějším drobným živočichům.
Stará vana jako zahradní jezírko
Proměna vany v jezírko je překvapivě jednoduchá. Nejdříve ji pořádně vyčistěte a zbavte všech zbytků čisticích prostředků. Zkontrolujte také, zda někde neteče. Pokud má vana původní odtok, můžete ho uzavřít vhodnou zátkou nebo voděodolným řešením určeným pro daný materiál. Naše redakce připomíná, že není nutné vanu zevnitř zasypávat štěrkem. Pokud je vodotěsná, může zůstat hladké dno úplně volné. U starších nebo poškozených kusů lze použít jezírkovou fólii. RHS mezi vhodné nádoby pro malé vodní plochy výslovně řadí také staré vany, přičemž doporučuje zajistit jejich vodotěsnost.
Kam vanu umístit
S místem si dejte trochu práce. Ideální je stanoviště, kde bude část dne slunce a část dne stín. Úplný celodenní úpal může vodu v malé nádobě výrazně zahřívat a podporovat růst řas. Naopak hluboký stín nemusí vyhovovat některým vodním rostlinám. V redakci jsme se shodli, že nejlepší je vybrat místo ještě před naplněním. Vana naplněná vodou je pořádně těžká a pozdější stěhování by bylo zbytečné trápení. Pokud ji chcete zapustit do země, vykopejte jámu o něco větší než vana a připravte pevný, rovný podklad. Nádoba musí stát stabilně a nesmí se po naplnění naklánět. Okraje pak můžete zakrýt kameny, dřevem nebo okolními rostlinami.
TIP: Zkontrolujte si vejce již po příchodu domů. A pro delší trvanlivost je obraťte vzhůru nohama.
Foto: Pixabay
Do jezírka patří i cesta ven
Na jeden detail nezapomeňte. Hladké stěny staré vany mohou být pro žáby, brouky nebo jiné drobné živočichy pastí. Do jedné části proto vložte několik větších kamenů, kus dřeva nebo vytvořte jednoduchou šikmou rampu, po které se zvíře dokáže dostat ven. Právě rampu doporučuje také RHS u malých nádobových jezírek. Stejně důležitá je vhodná hloubka vody. U minijezírek se doporučuje alespoň přibližně 20 až 30 centimetrů, u větších vodních ploch může být hloubka výrazně vyšší. Naše redakce upozorňuje také na bezpečnost. Pokud se po zahradě pohybují malé děti, vana naplněná vodou musí být umístěna tak, aby k ní neměly volný přístup.
Jaké rostliny zasadit do staré vany
S množstvím rostlin to nepřehánějte. V malém jezírku se rychle rozrostou a začnou zabírat většinu hladiny. Vhodné jsou například pomněnka bahenní, blatouch nebo některé menší druhy rdesna či sítin. Pro malá jezírka RHS doporučuje vybírat kompaktní druhy a kontrolovat jejich předpokládanou velikost. Některé vodní rostliny totiž rostou velmi bujně a v omezeném prostoru se mohou rychle vymknout kontrole. V redakci jsme si všimli ještě jedné časté chyby. Lidé do nového jezírka přelévají vodu z jiného rybníčku nebo do něj přenášejí pulce a živočichy. To ale odborníci nedoporučují. Můžete tím zavléct choroby nebo nežádoucí druhy. Mnohem lepší je nechat přírodu, aby si jezírko postupně našla sama.
Dešťová voda je pro malé jezírko ideální
Pokud můžete, napusťte jezírko dešťovou vodou ze sudu. RHS ji doporučuje pro malá nádobová jezírka, protože běžná vodovodní voda může obsahovat více živin, které podporují růst řas (RHS). V horkém počasí potom hladinu podle potřeby doplňujte. Čerpadlo ani vodopád nejsou povinné. Pokud ale chcete slyšet příjemné zurčení, můžete přidat malé čerpadlo nebo solární fontánku. U malého jezírka však klidně nechte vodu stát a pozorujte, kdo si k němu postupně najde cestu.
Zdroje informací: Autorka, https://www.rhs.org.uk/ponds/wildlife-container-pond-steps, https://www.rhs.org.uk/wildlife/
Náhledové foto: Pixabay
The post Ze staré vany může být krásné zahradní jezírko. Stačí pár úprav a voda začne žít first appeared on Naše zahrada.