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Ze Slovenska přichází varování, ze kterého mrazí. Česko je další na řadě

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Dennívýzva
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Slovenská vláda prosadila rozsáhlý konsolidační balíček, který se dotkl podnikatelů, zaměstnanců i běžných domácností. Vyšší zdravotní odvody, přísnější podmínky pro živnostníky, nové daňové sazby a omezení pracovního volna patří k opatřením, která na Slovensku platí od roku 2026. Vláda od nich očekává zlepšení stavu veřejných financí, kritici ale upozorňují na další náklady pro firmy i zaměstnance.
Ze Slovenska přichází varování, ze kterého mrazí. Česko je další na řadě

Ze Slovenska přichází varování, ze kterého mrazí. Česko je další na řadě

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 12.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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