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Že by za socialismu neprošel ani uprchlík? Zapomíná se, že dráty mířily do vnitrozemí

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Dennívýzva
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V internetových diskusích o migrační krizi se pravidelně vrací nostalgické tvrzení, že za dob socialismu by přes československé hranice „neproklouzla ani myš“. Technická a historická realita Železné opony a Pohraniční stráže však byla přesně opačná. Celý monumentální systém ostnatých drátů, vysokého napětí, signálních stěn a orných pásů nebyl vybudován k tomu, aby bránil vstupu migrantů ze svobodného Západu. Fungoval jako hermeticky uzavřená vězeňská zeď, jejímž jediným cílem bylo za cenu stovek zmařených životů zabránit vlastním občanům v útěku z totality.
Rekonstrukce drátěného zátarasu a kontrolního pásu na šumavské Bučině

Rekonstrukce drátěného zátarasu a kontrolního pásu na šumavské Bučině

Zdroj: Harold / Wikimedia / CC BY-SA 3.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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