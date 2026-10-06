Zdravotníci důrazně varují: Evropou se šíří zákeřné onemocnění, kterým se nakazil už alarmující počet lidí

Itálie a Řecko hlásí stovky případů západonilské horečky. Virus se ale objevil už v 16 evropských zemích a počet nakažených rychle roste.
Evropští zdravotníci letos evidují výrazný nárůst případů západonilské horečky. Do konce září se infekce potvrdila už v 16 evropských zemích.
Nejvíce nemocných hlásí Itálie a Řecko, stovky případů ale přibyly i jinde. Celkem se podle evropských úřadů nakazilo 1 765 lidí. S rostoucím počtem případů zároveň přibývají také oběti tohoto onemocnění. Proti viru zatím neexistuje schválená vakcína ani cílená antivirová léčba. Většina nakažených nemá příznaky
Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) bylo do 30. září v Evropě potvrzeno 1 765 případů západonilské horečky. Nejvíce jich připadá na Itálii,
kde se nakazilo 721 lidí, následovanou Řeckem se 420 případy. Španělsko eviduje dalších 131 nakažených. Infekci ale zaznamenaly také Francie, Rumunsko, Severní Makedonie, Srbsko, Nizozemsko, Chorvatsko, Kypr, Belgie, Rakousko, Německo, Kosovo a Albánie. Už na začátku září přitom bylo případů výrazně více než obvykle.
Březová voda má doslova zázračné účinky. Její sběr se ale může pořádně prodražit
S přibývajícími nemocnými roste také počet úmrtí. Od začátku roku do začátku září zemřelo v Evropě v souvislosti se západonilskou horečkou 61 lidí. Virus přenášejí především komáři a u většiny nakažených infekce proběhne bez příznaků. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO)
nemá žádné projevy přibližně 80 procent nakažených. U ostatních se může objevit horečka, bolest hlavy a svalů, únava, nevolnost, zvracení, vyrážka nebo zvětšené lymfatické uzliny.
VIDEO
Závažnější průběh hrozí především starším lidem a osobám s oslabenou imunitou. V nejhorších případech může virus napadnout centrální nervový systém a
způsobit například zánět mozku nebo mozkových blan. Specifická léčba ani schválená vakcína zatím nejsou k dispozici. WHO proto doporučuje zaměřit se především na prevenci bodnutí, a sice používat repelenty, nosit oblečení zakrývající ruce a nohy a omezit pobyt venku za úsvitu a za soumraku. Pomoci mohou také sítě v oknech, které komárům zabrání dostat se do domácnosti. Na Světě Kreativity jsme také psali o domácí pasti na komáry.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
ECDC, WHO, YouTube Státní zdravotní ústav
Článek
Zdravotníci důrazně varují: Evropou se šíří zákeřné onemocnění, kterým se nakazil už alarmující počet lidí pochází z webu Světkreativity.