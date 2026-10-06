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Zdravotníci důrazně varují: Evropou se šíří zákeřné onemocnění, kterým se nakazil už alarmující počet lidí

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Itálie a Řecko hlásí stovky případů západonilské horečky. Virus se ale objevil už v 16 evropských zemích a počet nakažených rychle roste.
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Zdroj: Fotografie: Magnific
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 11:48

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