Zdravotní výhody opomíjeného čiroku. Díky svým blahodárným účinkům si zaslouží být na každém jídelníčku

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Zdravotní výhody opomíjeného čiroku. Díky svým blahodárným účinkům si zaslouží být na každém jídelníčkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Čirok patří k nejstarším obilninám, pěstovali ho už staří Egypťané. Dnes se čirok řadí mezi 5 nejčastěji pěstovaných obilnin, hned za pšenici, kukuřicí, rýži a ječmenem. Je bohatý na kvalitní bílkoviny (jako cca amarant a quinoa), ale navíc se v něm nachází i esenciální aminokyselina lysin, která je v rostlinném světě spíš vzácností a je klíčová pro růst a vývin mladého organismu.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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