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Zdi zdobí plátkové zlato a leštěné drahokamy. V Česku stojí unikátní kaple z doby Karla IV.

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Zlato, tisíce leštěných polodrahokamů a hvězdná obloha ze skleněných čoček. Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn je považována za nejvelkolepější sakrální prostor středověké Evropy. Karel IV. zde vytvořil pozemský obraz Nebeského Jeruzaléma, do kterého vstupoval bos a s hlubokou pokorou. Objevte příběh unikátní památky, která uchovávala nejvzácnější klenoty říše a jejíž zdi stráží legendární nebeské vojsko Mistra Theodorika.
Zdi zdobí plátkové zlato a leštěné drahokamy. V Česku stojí unikátní kaple z doby Karla IV.

Zdi zdobí plátkové zlato a leštěné drahokamy. V Česku stojí unikátní kaple z doby Karla IV.

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 13:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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