Zdi zdobí plátkové zlato a leštěné drahokamy. V Česku stojí unikátní kaple z doby Karla IV.

Zlato, tisíce leštěných polodrahokamů a hvězdná obloha ze skleněných čoček. Kaple svatého Kříže na hradě Karlštejn je považována za nejvelkolepější sakrální prostor středověké Evropy. Karel IV. zde vytvořil pozemský obraz Nebeského Jeruzaléma, do kterého vstupoval bos a s hlubokou pokorou. Objevte příběh unikátní památky, která uchovávala nejvzácnější klenoty říše a jejíž zdi stráží legendární nebeské vojsko Mistra Theodorika.
Hrad Karlštejn se nachází jen asi půl hodiny vlakem z pražského hlavního nádraží a jde o místo, které bych doporučila navštívit úplně každému. Působivé jsou nejen interiéry, ale i samotný pohled na
hrad. Při prohlídce spatříte plno úžasných místností, předmětů a dalších historicky cenných objektů. Kaple svatého Kříže je však obzvlášť zajímavá. V okolí pak můžete vyrazit na krásnou procházku, která vás dovede až k populárním lomům Velká a Malá Amerika. Trezor pro korunovační klenoty a relikvie
Kaple svatého Kříže na Karlštejně představuje vrchol architektury a duchovního konceptu doby Karla IV. Nachází se
v nejvyšším patře Velké věže a byla navržena jako sakrální trezor pro nejvzácnější poklady Svaté říše římské a Českého království – korunovační klenoty a svaté relikvie (včetně částí Kristova kříže). Jde o jeden z historicky nejcennějších prostorů Karlštejna a řadí se tak mezi světové unikáty. Pohled na interiér kaple je působivý. Při prohlídkách je přísně omezena kapacita návštěvníků, proto se doporučuje rezervace předem. Foto: Oficiální webová stránka hradu Karlštejn
Velká věž původně sloužila jako hlavní budova hradu a byla proto postavena jako samostatná pevnost. Měla vysoké hradby, které měly za úkol chránit právě tuto kapli. Toto historicky velmi cenné místo můžete navštívit i dnes při prohlídce hradu Karlštejn.
Vzhled a výzdoba Kaple sv. Kříže
Stěny kaple zdobí v dolní části leštěné české polodrahokamy vsazené do pozlaceného štuku, nad kterými visí unikátní soubor
129 deskových obrazů světců od Mistra Theodorika. Horní části stěn a křížovou klenbu pokrývá plátkové zlato doplněné o tisíce skleněných čoček, které spolu se svícemi vytvářejí iluzi zářící hvězdné oblohy. Zkrátka o místo, které se vyplatí vidět na vlastní oči. Cena vstupného:
Kaple sv. Kříže je součástí rozsáhlejšího výběrového okruhu 2, pokud ji tedy chcete navštívit, je nutné si připlatit. Celý okruh trvá přibližně 100 minut a návštěvníci si prohlédnou kostel Nanebevzetí Panny Marie, kapli sv. Kateřiny, schodiště Velké věže s deskovými malbami a samozřejmě – Kapli sv. Kříže.
Kategorie Cena vstupného Dospělí od 25 do 64 let 640 Kč Senioři 65+ 510 Kč Mládež od 18 do 24 let 510 Kč Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 510 Kč Děti od 6 do 17 let 190 Kč Základní ceník pro okruh návštěvy, v rámci kterého si návštěvníci mohou prohlédnout kapli sv. Kříže
Kaple sv. Kříže je považována za vrcholný skvost evropského gotického umění a vidět ji na vlastní oči je (zejména pro milovníky historie) zcela jiný zážitek než jen pouhé prohlížení fotografií – v komorním prostoru pokrytém tisíci leštěnými polodrahokamy, plátkovým zlatem a zrcadlícími se skleněnými čočkami se při světle svící vytváří neopakovatelná atmosféra „Nebeského Jeruzaléma“.
Kaple patří mezi nejkrásnější a nejzachovalejší místa, jaká můžete v Česku navštívit. Foto: Oficiální webová stránka hradu Karlštejn
Budete navíc stát na místě, kde se v historii odehrála spousta významných míst, které navštěvoval i sám Karel IV. Na návštěvníky zde ze stěn doslova shlíží největší dochovaná sbírka deskových obrazů od Mistra Theodorika.
Na místě je omezená kapacita ve výši 16 osob, je proto vhodné si vstupenky pořídit předem a zarezervovat si prohlídku na určitý čas. Pokud rádi objevujete krásná místa
v Česku, pak si návštěvu kaple rozhodně nenechte ujít. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, hrad-karlstejn.cz, kudyznudy.cz