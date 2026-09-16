Zdeněk Žák po kolapsu končí: Žiju jen díky přístrojům. Kdyby vypli proud, za čtyři dny umřu

Zdeněk Žák po kolapsu končí: Žiju jen díky přístrojům. Kdyby vypli proud, za čtyři dny umřuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zdeněk Žák přibral asi dvacet kilo, byl “zavodněný”.
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