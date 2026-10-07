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Zdeněk Horák byl v Jihlavě slavnostně uveden do rektorské funkce

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Do funkce rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) byl slavnostně uveden Zdeněk Horák. Čtyřleté funkční období bude jeho druhé v čele této jediné veřejné vysoké školy na Vysočině. Poprvé ho akademický senát zvolil v roce 2022.
Zdeněk Horák byl v Jihlavě slavnostně uveden do rektorské funkce

Zdeněk Horák byl v Jihlavě slavnostně uveden do rektorské funkce

Zdroj: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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