Žďárská průmyslovka otevírá obor požární ochrana, první svého druhu na Vysočině

Reklama
1 min
Žďárská průmyslovka otevírá obor požární ochrana, první svého druhu na VysočiněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Střední průmyslová škola ve Žďáru nad Sázavou rozšiřuje od příštího školního roku svou nabídku o maturitní obor požární ochrana. V celém kraji Vysočina dosud…
Image
Zdroj:
Reklama
Dvě téměř stejná data na obalu znamenají něco úplně jiného. U jednoho může jídlo zůstat v prodeji i po termínu
Našli jste ve spíži balíček těstovin s včerejším datem a automaticky míří do koše? Možná zbytečně. České...
Z Ostravy nově přímý let do Keni. Zimní nabídka letiště v Mošnově se rozrůstá
Cestující z Moravskoslezského kraje budou mít příští zimu možnost letět přímo do Keni. Letiště Leoše...
Luhačovice poprvé zkouší participativní rozpočet. Obyvatelé rozhodnou, kam půjde čtvrt milionu
Luhačovice na Zlínsku se letos poprvé zapojují do participativního rozpočtu. Pod názvem Luha jsi ty! mohou...
Zachránila Slavatu a Martinice Panna Marie?
Pražská defenestrace se v roce 1618 obešla bez obětí na životech. Proč tomu tak bylo, je dodnes záhadou....
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →
Nejdražší lístek na Spartu není na Benficu ani na velké jméno z Nizozemska. Rozhodlo něco jiného
SportWin
dnes, 10:10
2 min
Sola uspal Ziama tvrdou levačkou. Co-main event na UFC Paris trval jen 100 sekund
MMAMAG.cz
dnes, 10:09
1 min
7letý chlapec koukal do mobilu a spadl do kolejiště metra: Stačilo pár vteřin a vše by skončilo jinak
Světkreativity
dnes, 10:09
2 min
S kým žije Eva Machourková z AZ-kvízu: Její pohledný manžel sbírá úspěchy v úplně jiné branži
In-lifestyle.cz
dnes, 10:09
3 min
Sheltie: malý manažer, který ohlásí každý list padající ze stromu
Žlutá kočka
dnes, 10:00
8 min
Reklama
Obří prodejce nábytku uzavírá prodejny. Spustil masivní výprodej
NESPECHEJ.cz
dnes, 10:00
3 min
Nemocnice Znojmo zahájila stavbu nového urgentního příjmu za 221 milionů korun
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Dřete 16 hodin denně, ale řídí vás jen maskovaný strach. Koučka radí, co s tím
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:58
Tématy ve volebních kampaních na Vysočině jsou často doprava a zdravotnictví
Jihlavská Drbna
dnes, 09:49
3 min
Dva mladí lidé ráno zahynuli v dodávce. Zřítila se z mostku na dálnici D5
Plzeňská Drbna
dnes, 09:46
1 min
Reklama
Co dělat, když dostanete telefonní číslo po někom. Operátor ho recykloval a vy teď dostáváte cizí SMS i kódy
Mobify.cz
dnes, 09:42
4 min
První půlka hotová. Na D1 začala auta jezdit po opravené části mostu Šmejkalka
HN.cz
dnes, 09:32
Senioři mohou dostávat peníze za návštěvu lékaře. Někteří si mohou přilepšit o 3000 Kč
Trendy svět
dnes, 09:31
2 min
Dort ve stylu Ferrero Rocher: Čokoládový dort s lískovými oříšky a jemnou krémovou náplní
Cooky.cz
dnes, 09:29
4 min
Sandály už jsou ráno málo, kozačky přes den moc. Tři typy bot řeší nejhorší zářijové období
Trendy svět
dnes, 09:28
2 min
Reklama
Na Národní třídě ji držel za ruku, na tiskovce ji popřel. Vémola o Monice Naomi: „Nevím o tom, že mám novou partnerku"
VIPživot.cz
dnes, 09:27
3 min
Crohnova choroba se může dlouho skrývat za běžnými zažívacími obtížemi. Znalost typických příznaků pomáhá odhalit pravou příčinu
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:27
2 min
Krhut u Krause vystřelil vtip o Kozubově partnerce a její romské rodině. „To je debil," reagoval Kozub okamžitě
VIPživot.cz
dnes, 09:26
3 min
Důchodce dál pracuje i po přiznání penze. Netuší, že však nedostane žádné bonusy, ale naopak může hodně ztratit
Trendy svět
dnes, 09:25
2 min
Mladík ležel v bezvědomí na chodníku se zlomeninou lebky. Tuna mu zachránil život, po měsících dostal zprávu od jeho maminky
VIPživot.cz
dnes, 09:24
3 min
Reklama
Papírové utěrky rozřezávají šikovné hospodyňky na 2 poloviny z praktického důvodu. Nenápadný trik přináší překvapivý výsledek
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:21
2 min
Ráno 8 stupňů, za dva dny 32 stupňů. Zálivka balkonových rostlin se teď nemůže řídit stejným pravidlem každý den
Trendy svět
dnes, 09:21
2 min
Umělý hlas místo herců. Správa železnic začala experimentovat s AI v nádražních hlášeních
HN.cz
dnes, 09:20
Olomoucký kraj má novou Babičku roku. Korunka putuje do Litovle
Hanácká Drbna
dnes, 09:13
1 min
Soukup čekal, že útočníky zatknou a zavřou. Měsíc po útoku ale policie stále nikoho nezadržela
VIPživot.cz
dnes, 09:12
3 min
Reklama
V konžském pralese má číhat pavouk velký jako pes. Mohl by J’ba Fofi vůbec biologicky existovat?
Kód Enigma
dnes, 09:11
12 min
Počasí rozhodlo. Balónové nebe skončilo v polovině plánovaných letů
Hradecká Drbna
dnes, 09:11
1 min
Co o tobě prozradí tvůj oblíbený dezert? Tiramisu, cheesecake nebo větrník možná řeknou víc, než čekáš
Poudree.cz
dnes, 09:10
4 min
7 kinotipů na září: Nový Resident Evil, Brad Pitt bojující o život i český kandidát na Oscara
Kinobox.cz
dnes, 09:06
4 min
Žena pobírá výchovné za dvě děti. Od roku 2027 se tato část její penze podle platných pravidel přestane zvyšovat
Byznys trendy
dnes, 09:05
4 min
Reklama
Dětské dopravní hřiště v Jablonci čeká velká proměna a modernizace
Liberecká Drbna
dnes, 09:02
1 min
Pojišťovny přispívají na chytré hodinky 10 000 Kč. Zde je návod, jak získat peníze
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
4 min
Suchařípa vpálil Babišovi do očí, co si myslí o jeho vládě. „Máš tam podivné lidi," řekl a jmenoval konkrétní ministry
VIPživot.cz
dnes, 08:59
4 min
Rozpustná vláknina prospívá střevům a prodlužuje pocit sytosti. Díky omezení chuti k jídlu může usnadnit také hubnutí
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:58
3 min
Etno styl bydlení: To je domov, který vypráví příběhy z celého světa
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 08:57
5 min
Reklama
Obrovská ostuda Karla Havlíčka: Andrej Babiš ho před všemi posluchači naprosto ponížil
In-lifestyle.cz
dnes, 08:55
2 min
Vsadili se u piva a dojeli stopem až do Gruzie. V noci na hranici jim šlo o krk
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:55
Hvězdní Hollywood Vampires s Johnnym Deppem zahrají v Praze. Předkapelou bude Lucie
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:52
Zbigniew Kalina jako muzikálový Saturnin: Bez zvláštního talismanu premiéru neodehraje
Aplausin.cz
dnes, 08:51
2 min
Viditelnost strií lze zmírnit i bez laserového zákroku. Pomoci mohou vhodné krémy a přípravky obsahující kyselinu glykolovou
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:50
2 min
Reklama
Reklama
Stát nabízí chalupy, hotely i auta za pakatel. Kdo sleduje tenhle web, kupuje za zlomek tržní ceny
Drtivá porážka od Ukrajinců? Americký velitel řekl, co se při cvičení skutečně stalo
KVÍZ: Tyhle hity znaly Husákovy děti nazpaměť. Doplníte správně jejich texty i dnes?
Tři minuty ráno, 26 minut odpoledne a méně jídla. Japonské rituály proti únavě překvapí
Mléčná dráha někam letí rychlostí přes 600 km/s - a my s ní. Velký atraktor ale možná není tím, co jsme si mysleli... Tak kde skončíme?
Reklama
Reklama